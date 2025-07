Il supermanager nei guai. Pignataro paga 280 milioni. Si va verso l’archiviazione

Bologna, 17 luglio 2025 – Dovrà pagare una cifra spropositata per chiudere i conti con il fisco, ma dal punto di vista penale, quello più delicato di tutta la storia, Andrea Pignataro può tirare un bel sospiro di sollievo. L’inchiesta per evasione fiscale a carico del secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, infatti, si dovrebbe chiudere a breve con un nulla di fatto. Già, perché la Procura nei giorni scorsi ha chiesto l’archiviazione del fascicolo che vedeva Pignataro indagato per omessa dichiarazione, un reato che prevede fino a cinque anni di carcere.

L’accusa per il Paperone nato e cresciuto a Bologna era di non aver pagato le tasse, nel decennio dal 2013 al 2023, per circa mezzo milione di euro. Conto che saliva alla cifra iperbolica di 1,2 miliardi con gli interessi e le sanzioni. Questo perché, secondo Procura, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate, la residenza di Pignataro a Sankt Moritz, in Svizzera, sarebbe fittizia poiché l’imprenditore a capo del colosso Ion Group in realtà risiederebbe in Italia. Ergo, nel decennio in questione avrebbe dovuto versare le imposte al fisco del nostro Paese.

E così il ’Bloomberg italiano’, 55 anni, titolare di un patrimonio stimato da Forbes in 34,2 miliardi di euro, ad aprile era finito nella bufera dopo che l’inchiesta era divenuta di dominio pubblico. Nel frattempo, però, gli avvocati si sono messi al lavoro e Pignataro, un mese fa, ha siglato un accordo con il fisco che prevede il pagamento di 280 milioni di euro in cinque anni per chiudere ogni conto con l’erario.

Restava però aperto il fronte più scivoloso, quello penale. Ma ora anche da lì arrivano buone notizie per il finanziere. Infatti il procuratore aggiunto Francesco Caleca e i pm Michele Martorelli e Giampiero Nascimbeni, titolari dell’inchiesta, nei giorni scorsi hanno chiesto l’archiviazione del fascicolo. Il motivo? In un eventuale futuro processo non ci sarebbero state grandi probabilità di condanna. La riforma Cartabia prevede che il pubblico ministero debba chiedere l’archiviazione quando gli elementi raccolti durante le indagini preliminari non consentono di prevedere una ragionevole condanna. E, secondo la Procura bolognese, questo è uno di quei casi.

Per i pm, infatti, Pignataro, che è a capo di un conglomerato attivo nelle tecnologie, nei servizi e nei dati finanziari, ha interessi in tutto il mondo, dagli Usa alla Cina passando per l’Irlanda, e finora aveva sempre pagato le tasse in Svizzera perché era convinto che fosse quello il Paese in cui doveva versarle. Quindi, secondo i magistrati, sarebbe stato difficile dimostrare nel processo il dolo di Pignataro, ossia che l’imprenditore aveva omesso di denunciare i propri redditi in Italia con la consapevolezza di commettere un reato. Per questo, a giudizio della Procura, non c’era la ragionevole certezza di arrivare a una condanna. Ecco spiegata, Cartabia alla mano, la richiesta di archiviazione. Richiesta su cui ora, ovviamente, dovrà esprimersi il giudice.

Il maxi-accordo da 280 milioni con il fisco, il più alto mai fatto da una persona fisica in Italia (i tre fratelli Elkann, per dire, pagheranno in tutto 175 milioni), non è stato dirimente, ma è stato certamente valutato in modo positivo dalla Procura. Risultato: Pignataro dovrà mettere mano al portafoglio. Ma potrà farlo, bontà sua, con la serenità di non avere altri guai in futuro.