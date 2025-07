Media: “Dieselgate anche per la Fiat. La procura di Parigi chiede un processo: nel mirino i Multijet II”

Parigi, 16 luglio 2025 - Anche la Fiat nel mirino della procura di Parigi per il Dieselgate. Chiesto un quarto processo dopo quelli contro Volkswagen, Peugeot-Citroen e Renault, anche per la casa torinese, fa sapere France Presse citando una fonte vicina al caso.

La richiesta di processo risale al 30 giugno, e come negli altri casi l'accusa è di aver manipolato i test sulle emissioni dei motori diesel per farli risultare meno inquinanti di quanto non fossero realmente.

La casa automobilistica italiana è sospettata di aver commercializzato tra il 2014 e il 2017 veicoli Fiat, Alfa Romeo e Jeep equipaggiati con motori diesel Multijet II che "superavano frequentemente la soglia regolamentare per le emissioni di ossidi di azoto", inquinanti atmosferici che causano malattie respiratorie nell'uomo.