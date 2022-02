ROMA Ottawa oggi sarà in Lazio. E anche Parigi o Wellington. I No pass italiani prendono esempio dai colleghi canadesi, francesi e neozelandesi dandosi appuntamento al Circo Massimo su iniziativa (autorizzata dalla Questura) del Movimento politico Fronte di liberazione nazionale dell’ex generale dei...

Ottawa oggi sarà in Lazio. E anche Parigi o Wellington. I No pass italiani prendono esempio dai colleghi canadesi, francesi e neozelandesi dandosi appuntamento al Circo Massimo su iniziativa (autorizzata dalla Questura) del Movimento politico Fronte di liberazione nazionale dell’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, già leader dei Forconi in una precedente stagione di piazza.

Dopo i ritrovi e cortei in molte città italiane (ieri un arresto a Padova), la Capitale torna epicentro della protesta. La galassia No pass-No vax invoca grandi numeri che difficilmente ci saranno, ma la polizia non vuol farsi trovare impreparata: già rafforzati il presidio sui palazzi istituzionali e tutti i servizi di controllo a vie consolari, caselli autostradali, nodi di scambio. La rinnovata fibrillazione dei No pass si spiega con l’entrata in vigore, tra 24 ore, del divieto di lavoro senza super Green pass. Chi non si adegua mantiene il posto, ma non lo stipendio: se viene trovato non in regola sul posto di lavoro, subisce una sanzione tra i 600 ed i 1.500 euro (che in caso di repliche raddoppia). Considerato che i No vax nella fascia lavorativa per la quale vige l’obbligo, tra i 50 ed i 69 anni, sono un milione, ecco spiegate rabbia e mobilitazione.

La Francia intanto traccia il bilpancio dell’incursione No pass di sabato a Parigi, nella quale solo i più allenati tra i gilet gialli sono riusciti a raggiungere Campi Elisi. I Convogli per la libertà sono stati stoppati da 7200 poliziotti: 97 i fermi, 513 le multe.

