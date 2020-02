Napoli, 12 febbraio 2020 - Non è grave, Maria Grazia Cucinotta. L'attrice siciliana, che ieri si è sentita male poco prima di andare in scena, è stata prontamente assistita dal medico di sala e successivamente portata in ospedale, ma subito dimessa. Il suo malore, comunica la società di produzione Bis Tremila, è stato "conseguenza di un violento stato influenzale".

E il consiglio dei medici, che l'hanno sottoposta a una serie di accertamenti, è di "rientrare in albergo ma di restare a riposo fino a che la febbre e le sue condizioni generali non miglioreranno".

Oggi la Cucinotta "sta meglio", non si è trattato di "nulla di grave, è solo una delle tante vittime di questa influenza. Ringraziamo tutti per la partecipazione e per l'interessamento".

Lo spettacolo, in tour in tutt'Italia, è 'Figlie di Eva' e ieri era previsto al Super Cinema di Castellamare di Stabia.

Lo spettacolo Figlie di Eva

'Figlie di Eva', del regista Massimiliano Vado, parla di tre donne legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni. Elvira è la sua assistente perfetta, Vicky la moglie e Antonia la ricercatrice universitaria che sta aiutando il figlio del politico a laurearsi. Le tre, dopo essere state usate dall'uomo, vengono scaricate e - pur detestandosi al principio - decidono di unirsi per vendicarsi tutte insieme.