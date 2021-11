Roma, 18 novembre 2021 - Ieri i contagi Covid in Italia hanno raggiunto e superato quota 10mila, come non succedeva dall'8 maggio scorso e dai primi dati che arrivano dalle Regioni, come l'ennesimo balzo dei nuovi casi in Veneto, il numero sembra destinato a salire. C'è grande attesa quindi per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile che ci aggiornerà nel pomeriggio su nuovi positivi, morti, ricoveri e terapie intensive.

Intanto diamo uno sguardo ai dati diffusi in mattinata dalla Fondazione Gimbe. Il monitoraggio, come illustrato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, segnala "per la quarta settimana consecutiva un incremento dei nuovi casi settimanali (+32,3%) a livello nazionale". In crescita anche tutti gli altri indicatori: decessi, pressione ospedaliera, casi attualmente positivi e persone in isolamento domiciliare. In particolare preoccupano il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano che "sono molto vicini alla zona gialla".

Notizie ancora peggiori arrivano dalla Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati individuati 65.371 nuovi casi, l'incidenza settimanale ha raggiunto il record di 336,9 su 100.000 abitanti e gli ospedali sono sotto pressione, tant'è che un paziente grave è stato trasferito dalla Baviera, dove i posti in rianimazione sarebbero finiti, in Alto Adige. Situazione drammatica anche in Alta Austria dove da lunedì scatterà un lockdown generale per tutta la popolazione vaccinata e non.

Nuovo picco di contagi quotidiani in Veneto, dove sono stati registrati 1.603 nuovi positivi al Covid. Il bollettino regionale segnala anche 4 vittime. L'incidenza dei casi su 117.123 tamponi effettuati ieri (20.538 molecolari e 96.585 rapidi) è dell'1,36%, in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti. Aumentano di 980 unità i pazienti attualmente positivi, che sono 18.628. Stabile la situazione clinica, con 351 (+2) ricoveri in area non critica e 62, invariati, nelle terapie intensive.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 28.896 test e tamponi sono state riscontrate 615 positività al Covid, pari al 2,12%. Nel dettaglio su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 562 nuovi contagi (7,86%), su 21.746 test rapidi antigenici 53 casi (0,24%). Oggi si registrano 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23 (-2), mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 189 (+11).

Ancora elevato il numero dei nuovi casi positivi accertati in Alto Adige: sono 425 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di 2.211 tamponi molecolari e 9.299 test antigenici. Si registra anche una vittima; il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.221. Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti: 8 (-1) in terapia intensiva e 71 (+1) nei normali reparti ospedalieri. Deciso, invece, l'aumento delle persone in isolamento domiciliare: sono 7.658 (576 in più rispetto ad ieri).

In Toscana sono 341 i nuovi casi Covid scoperti dall'analisi di 9.110 tamponi molecolari e 25.943 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1%. Si registrano 6 decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 82,3 anni. Gli attualmente positivi sono 7.545, +1% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 309 (4 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in più).

In Basilicata 26 nuovi positivi, 56 in Molise. Crescono leggermente i ricoveri in Umbria, dove sono stati individuati 80 casi nelle ultime 24 ore.