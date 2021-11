Roma, 18 novembre 2022 - È oggi il d-day per la zona gialla in Italia. Finora la cabina di regia del venerdì, che decide anche sul cambio colore delle regioni, si è basata sui dati aggiornati al giorno precedente, ovvero al giovedì. Detto che l'incidenza ha ormai sforato quota 50 un po' dovunque (restano al di sotto solo Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna), l'attenzione è concentrata soprattutto su terapie intensive e ricoveri. Il verdetto al termine del bollettino odierno: per la prima volta dopo mesi, almeno due regioni sono a rischio passaggio di fascia già dalla prossima settimana.

Sommario

Parametri e soglie sono ormai note: per finire in zona gialla (qui le regole) bisogna avere un'incidenza settimanale sopra i 50 casi ogni centomila abitanti e serve che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: occupazione dei posti letto in terapia intensiva sopra il 10% e quella in area medica oltre il 15%. Per quanto riguarda il passaggio in zona arancione, invece, questo avviene se, con un'incidenza superiore ai 150 casi per 100mila abitanti, si verificano entrambe le seguenti condizioni: terapie intensive occupate oltre il 20%, ricoveri in area medica sopra il 30%.

Salvo clamorosi colpi di scena e impennate dell'ultimo minuto, la stragrande maggioranza dell'Italia resterà ancora in zona bianca, almeno fino a lunedì 29 novembre. Insomma, la situazione nel nostro Paese è in peggioramento, come certificano i report Gimbe e i bollettini Covid quotidiani (ieri è stata sfondata la soglia 'psicologica' dei 10mila contagi giornalieri). Ma siamo ancora lontani dai livelli di nazioni come Germania e Austria dove il virus dilaga e si stanno già prendendo severe contromisure. I virologi stimano che, da noi, si possa arrivare a 30mila contagi al giorno entro fine dicembre. Al momento la decisione su eventuali nuove restrizioni è quindi rimandata al mese prossimo, tenendo chiaramente monitorato l'andamento dell'epidemia. Le regioni sono in pressing da alcuni giorni sul Governo, chiedono che le misure valgano solo per i non vaccinati. Anche se oggi il governatore delle Marche, Franceso Acquaroli, poco prima dell'incontro delle Regioni sul tema dice di non ritenere "utili" provvedimenti mirati a chi non è immunizzato. Rischierebbero, sostiene, di creare "altre tensioni e divisioni tra chi è vaccinato e chi non lo è".

Dai dati di oggi dipende il destino del Friuli-Venezia e Giulia, principale indiziata da settimane per il cambio di fascia. La regione è sull'orlo della zona gialla: l'incidenza è a quota 291, le terapie intensive (dati Agenas aggiornati al 17 novembre) hanno sforato da tempo la soglia (14%), mentre i ricoveri sono a un passo dal punto critico (14%). Gli ultimi numeri che arrivano dal bollettino del 18 novembre: le terapie intensive calano oggi di due unità, mentre l'area medica sale di 11. In attesa dell'aggiornamento Agenas che fornirà un quadro preciso delle percentuali, il passaggio di colore sembra davvero a un passo.

Situazione delicata anche per la Provincia Autonoma di Bolzano dove l'area medica è al 14% mentre le terapie intensive sono all'8% (in lieve calo ieri rispetto al martedì). Il bollettino di oggi riporta un calo di 1 posto occupato in terapia intensiva e un aumento di un'unità nei reparti ordinari. Segno che l'Alto Adige potrebbe 'salvarsi' anche stavolta dalla zona gialla. Va detto che nel Bolzanino i posti letto nei reparti critici sono un numero ridotto rispetto ad altri territori, motivo per cui bastano pochi ingressi in rianimazione (o uscite) per far variare sensibilmente il valore.

Al momento sembrano solo queste due le regioni a immminente rischio zona gialla. E solo il Friuli, quindi, potrebbe passare già dalla prossima settimana. Da tenere monitorata la situazione nelle Marche (9% TI e 7% area medica) e in Calabria (6% TI e 13% area medica). Il trend, in generale resta, in crescita. Secondo il report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica sarebbero ben otto e regioni in uno scenario di rischio Covid. L'allarme è soprattutto focalizzato sulle aree del Nord Est: oltre a Friuli-Venezia e Giulia e PA di Bolzano, la progressione sarebbe allarmante in Veneto, Val d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. L'indice tiene conto della quota dei nuovi positivi tra i testati, di incidenza dell'infezione, lo stress sulle terapie intensive, la mortalità e i non vaccinati. Va detto che i parametri, al momento, sono sotto controllo. In Veneto, ad esempio, dove oggi si registrano 1.603 contagi, a ieri le terapie intensive erano occupate solo al 5%, stesso tasso rilevato in Area Medica. Numeri più alti, ma sotto soglia, in Lazio (TI all'8% ricoveri al 9%). Ben lontane dai punti critici stabiliti dal Decreto Covid per il cambio colore Emilia-Romagna, Liguria, Campania e Valle d'Aosta (dove l'area medica è al 10%, ma le TI al 3%).

Abbandonando la zona bianca, tornano alcune restrizioni a cui gli italiani ormai non erano più abituati. Si ripropone l'obbligo di mascherine all'aperto. così come il limite di quattro persone a tavola in bar e ristoranti (a meno che non siano congiunti). Per cinema, teatri, concerti e musei la capienza scende al 50%, mentre restano chiuse discoteche e locali da ballo. Cambia anche la capienza per stadi e palazzetti, dove il numero di spettatori non può superare rispettivamente il 50% e il 35% al chiuso. Restano liberi gli spostamenti e non è previsto alcun coprifuoco.