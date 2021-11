Roma, 19 novembre 2021 - Appuntamento con il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute e della Protezione Civile. In attesa dei dati su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive, che arriveranno nel tardo pomeriggio, guardiamo, come ogni venerdì, al monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità. Cresce ancora l'incidenza settimanale, mentre rimane stabile l'indice Rt, sempre oltre la soglia epidemica. Sono in aumento i tassi di occupazione di reparti ordinari e rianimazioni che, a livello nazionale, rimangono abbondantemente sotto il livello di allerta.

Il discorso cambia se guardiamo alle Regioni, soprattutto nel Nord-est: il Friuli Venezia Giulia sfora di 3 punti percentuali il tasso di occupazione massimo per le terapie intensive, ma si salva, almeno questo settimana, dalla zona gialla grazie ai ricoveri in area medica (14,8%). Situazione simile anche in Alto Adige.

Intanto arrivano notizie decisamente preoccupanti dalla Germania, in piena "emergenza nazionale", e dall'Austria, dove per arginare la quarta ondata che sta mettendo in ginocchio gli ospedali e ha fatto impennare nuovamente i contagi (l'incidenza è a mille casi ogni 100mila abitanti), da lunedì partirà un lockdown generale di 20 giorni e da febbraio, come annunciato oggi dal cancelliere Alexander Schallenberg, sarà imposto l'obbligo di vaccinazione.

Sono 1.283 i nuovi contagi Covid rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Non si registra nessun decesso: rimane fermo a 11.892 il numero delle vittime da inizio emergenza. Sale la pressione sugli ospedali dove sono 421 i pazienti Covid ricoverati: 357 (+6) si trovano in area medica e 64 (+2) in terapia intensiva. Continua a crescere anche il numero dei soggetti attualmente positivi, 19.297 (+669).

In Toscana sono 518 i nuovi casi di Covid scoperti oggi dall'analisi di 10.191 tamponi molecolari e 19.446 tamponi antigenici rapidi (tasso di positività all'1,7%). Gli attualmente positivi sono 7.746, +2,7% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 301 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno). Nelle ultime 24 ore si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 80,3 anni.

Un'altra giornata nera per quanto riguarda la pandemia in Alto Adige. Il bollettino odierno indica infatti altri 4 decessi per Covid che fanno salire il numero complessivo delle vittime a 1.225. Sono risultati positivi 371 tamponi sui 1.650 processati. Continuano a salire i ricoveri nei reparti ordinari dove sono ricoverati 76 pazienti (+5) mentre restano stabili le terapie intensive (8). I nuovi guariti sono 237 e le persone in isolamento domicilare 7.785.

Sono 284 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime 24 ore, l'1,3% dei 20.720 test processati. L'area più colpita è la provincia di Bari con 80 nuove positività; seguono Taranto con 67 nuovi casi, Foggia con 64, Lecce con 30, Bat con 28 e Brindisi con 18. Gli attualmente positivi sono 3.811 di cui 149 ricoverati nei reparti ordinari e 16 in terapia intensiva. Non si registra nessuna vittima.

Ventidue dei 698 tamponi processati in Basilicata ha dato esito positivi; in Molise 25 nuovi casi. Nessun decesso e 95 contagi in Umbria.