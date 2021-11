Bolzano, 16 novembre 2021 - Mentre si alza la curva dei contagi da Covid-19, in alcune regioni diventa concreto il rischio di passare in zona gialla: i parametri indicano che Provincia di Bolzano e Friuli Venezia Giulia potrebbero a breve superare le soglie massime consentita per restare bianche. L'Alto Adige è un passo dalla retrocessione, visto il ritmo di crescita dei ricoveri in intensiva (quelli ordinari hanno già raggiunto il livello considerato massimo) e con il limite di incidenza di casi già superato. A forte rischio anche il Friuli con due parametri su tre (incidenza e terapie intensive) nettamente sforati. Il cambio al colore giallo potrebbe avvenire già da lunedì prossimo: la decisione in cabina di regia sarà presa venerdì.

Bollettino casi 16 novembre

Ma cosa cambia in zona gialla rispetto a quella bianca? Quali sono le regole che il governo impone per il contenimento delle infezioni? Ecco in sintesi misure e restrizioni.

L'obbligo di indossare la mascherina viene esteso anche all'aperto.

Fermo restando l'obbligo di green pass per sedersi ai tavoli, viene introdotto il limite di quattro commensali. Le persone sedute allo stesso tavolo possono essere al massimo quattro, a meno che non siano conviventi. Restano invariate le regole all'aperto: non serve il green pass.

La didattica resta in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

In zona gialla la capienza delle strutture che ospitano eventi culturali come cinema, teatro, concerti, è dimezzata rispetto alla zona bianca: non può essere superiore al 50 per cento di quella massima. Continua ad essere valida la misura del distanziamento (almento un metro), obbligatoria la mascherina. Restano accessibili i musei, naturalmente con green pass e mascherina.

Discoteche e locali da ballo resteranno chiusi.

Viene ridotta la capienza consentita di strutture che ospitano eventi sportivi. Il numero di spettatori non può essere superiore al 50% della capienza per le competizioni e gli eventi all'aperto (stadi), e al 35% per quelli al chiuso (palazzetti). In zona bianca la capienza massima in zona bianca è del 75% all'aperto e al 60% al chiuso.

Nessuna restrizione per gli spostamenti e nessun coprifuoco. Ci si potrà spostare liberamente nei Comuni, fuori dal Comune, da e verso le regioni gialle, senza autocertificazioni. Valgono naturalmente le regole del green pass vigenti per i trasporti pubblici.

Invariate le regole che riguardano l'uso del green pass.

Una regione passa da zona bianca a gialla quando vengono oltrepassate contemporaneamente le soglie fissate per tre parametri.

incidenza settimanale (deve supera i 50 casi su 100mila).

(deve supera i 50 casi su 100mila). tasso di occupazione dei posti letto in area medica ovvero ricoveri ordinari (deve supera il 15%)

(deve supera il 15%) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (deve superare il 10%).