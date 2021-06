Roma, 8 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'epidemia da Covid in Italia. Nel pomeriggio, come di consueto, arriveranno i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su nuovi casi, decessi, ricoveri e attualmente positivi. Ieri è stato raggiunto il numero di casi più basso dal 15 settembre 2020, quando si era alla vigilia dell'impennata che avrebbe portato alla seconda ondata, ma, come ogni lunedì, i tamponi sono stati in netto calo. Prosegue a buoni ritmi la campagna di vaccinazione: il 24,31% della popolazione over 12 ha completato il ciclo e sono più di 38 milioni le dosi somministrate.

Le scuole sono finite (qui tutto quello che c'è da sapere sulla maturità 2021) e si pensa alle vacanze estive. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia mette in discussione le attuali regole. "Troppi paletti ci danneggiano", spiega Garavaglia e annuncia che porrà la questione green pass, tamponi e quarantena in Consiglio dei Ministri.

Un'altra restrizione che ancora pesa, soprattutto in vista dell'estate, è il divieto di ballare nelle discoteche, che rimangono chiuse almeno per tutto il mese di giugno, anche in zona bianca. Per discutere il tema oggi il sottosegretario Andrea Costa incontrerà il sindacato dei locali da ballo.

Sono risaliti oltre quota 100, precisamente sono 130, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con 4 decessi. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 424.170, quello dei morti è 11.585. Prosegue la diminuzione di soggetti attualmente positivi, oggi 6.507, -312 in 24 ore. Gli ospedali continuano a svuotarsi, con 487 ricoveri in area non critica (-19) e 65, invariati, in terapia intensiva.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 90 su 14.757 test di cui 7.020 tamponi molecolari e 7.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,61% (1,8% sulle prime diagnosi). Un tasso dei nuovi positivi così basso non si registrava da 10 mesi, e l'incidenza media regionale è 29 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo così!". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 33 nuovi casi di Covid, il 2,7% rispetto ai 1.229 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo rispetto al giorno precedente, quando era stato del 4,2%, con 20 nuovi casi su 476 tamponi. I nuovi contagi sono stati 6 in provincia di Ancona, 9 in quella di Pesaro-Urbino, 5 nel Fermano, 12 nel Piceno e 1 proveniente da fuori regione.

Le altre regioni

In Umbria si registrano 32 casi e altre 2 vittime. Nessun decesso e 30 contagi in Alto Adige. In Molise 6 nuovi positivi.