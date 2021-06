Roma, 8 giugno 2021 - Per uscire dalla pandemia di Coronavirus "siamo sulla buona strada, ma non ancora al traguardo", ha detto il presidente Sergio Mattarella (VIDEO) all'inaugurazione dell'anno accademico alla Statale di Milano. In effetti, tra vaccinazioni per fasce d'età e open day, l'Italia - guidata dal commissario Figliuolo - ha ingranato la marcia giusta, raggiungendo il record delle 600mila inoculazioni al giorno.

E nella corsa ai vaccini, le regioni fanno a gara puntando soprattutto sui giovani, che non vedono l'ora di immunizzarsi come passaporto per la libertà. E mentre in Sicilia da domani scatta la prenotazione per i 12-15enni, vediamo quali sono le regioni che pensano di più ai giovani, spulciando i dari del report del Governo.

Bollettino Italia: i dati dell'8 giugno

Dove si vaccinano di più i giovani

La Campania, il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria sono le regioni che hanno somministrato il maggior numero di vaccini in Italia ai giovani tra i 20 e i 29 anni, coprendo con almeno una dose rispettivamente il 26,48%, 22,27% e 22,15% di questa fascia di popolazione. In questa graduatoria a farla da padrone è la provincia di Bolzano, che ha raggiunto già il 31,36%, mentre la Lombardia è al 20,53%, la Sicilia al 20,98% e la Basilicata al 21,37%. Poco sopra il 20% anche la Calabria (20,98%).

Continuando a spulciare tra i dati, si scopre che l'Emilia Romagna è piuttosto indietro, col 16.55% dei giovani vaccinati con la prima dose, sempre meglio della Puglia, col 14,68%, del Piemonte, col 15,93% e della Sardegna, al 15,95%. Maluccio anche il Lazio, col 16,74%. Sotto il 20% anche le Marche (19,04%), la Toscana (17,26%) la Liguria (18,47%), l'Abruzzo (19,41%) la Valle d'Aosta (17,95%).

Moderna a 12-17enni? Ema decide a luglio

Intanto, sempre parlando di giovani, l'Ema ha iniziato a valutare la richiesta presentata dall'americana Moderna, di estendere l'uso del suo vaccino anti-Covid a mRna agli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. Sarà una valutazione accelerata, al termine della quale l'agenzia comunicherà l'esito della sua valutazione, "prevista per luglio - si legge in una nota - a meno che non siano necessarie informazioni supplementari".

Sicilia, via ai teenager

Da domani alle 10 in Sicilia via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d'età tra 12 e 15 anni. Sono circa 163 mila ragazzi. Il direttore generale dell'assessorato salute Mario la Rocca conferma che la regione ha dato il via al nuovo target con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Da domani ci si potrà prenotare collegandosi alla piattaforma di Poste italiane, tramite numero verde e la rete dei portalettere e degli Atm di Poste. La piattaforma è prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola. Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano la tessera sanitaria e un numero di cellulare.

Lombardia: primi nell'immunità di comunità

"La Lombardia corre - rivendica la presidente Letizia Moratti - penso che saremo la prima Regione a raggiungere l'immunità di comunità. Il rigore e la prudenza che ci sono stati finora hanno pagato e ci hanno fatto avere numeri così buoni che la prossima settimana ci permetteranno di andare in zona bianca - ha aggiunto - Credo che ci voglia sempre prudenza e responsabilità collettiva, ora si tratta di avere responsabilità individuale ma sono certa che sicuramente tutti saranno prudenti".