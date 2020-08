Roma, 26 agosto 2020 - Settembre si avvicina e diventa incandescente il dibattito sulla riapertura delle scuole, con le polemiche che ne derivano. Oggi è previsto un nuovo vertice, con le regioni del centrodestra in rotta di collisione con il governo.

Screening sui prof

A preoccupare di più sono i risultati degli screening sui docenti. Solo in Umbria i 1.334 test sierologici per il Covid ai quali è stato sottoposto il personale scolastico hanno evidenziato che 20 persone sono entrate a contatto con il virus: sono momentaneamente in isolamento in attesa del risultato del tampone. Ci sono invece sei casi di positività tra i test Covid effettuati tra il personale scolastico nel Trevigiano, ora richiamato per effettuare il tampone. E a Bergamo sono già oltre seimila le persone prenotate per il sierologico in vista della riapertura dei plessi scolastici, mentre a Bologna oggi partono i test sierologici, riservati agli insegnanti e operatori delle scuole, in autostazione.

Si ragiona sulla misurazione della temperatura e sui trasporti. Per salire sugli scuolabus, secondo le prime indicazioni, bisognerà essere senza febbre e i mezzi potranno viaggiare a pieno carico solo per tragitti inferiori ai 15 minuti. Tra i governatori 'ribelli', quello della Liguria Toti, contrario all'uso della mascherina durante le lezioni.

Ippolito: basta polemiche

"Bando alle ciance, bando alla politica, bando alle guerre di religione. Non si può trasformare tutto in guerra. Ci vuole responsabilità per aprire la scuola e bisogna prendere atto che lo Stato sta facendo tutto per aprire le scuole e in sicurezza", dice Giuseppe Ippolito, direttore scientifico di Malattie infettive allo Spallanzani e responsabile della sperimentazione del vaccino anti Covid avviata sull'uomo, ospite di Agorà su Rai 3.

"Non montiamo un'altra polemica - esorta Ippolito - evitiamo che questa diventi un'altra occasione di dibattito politico e di guerra, non abbiamo bisogno di guerra. Abbiamo bisogno di una ricostruzione di fiducia e di rapporti come diceva nell'omelia il vescovo di Rieti due giorni fa, usiamo quelle parole per applicarlo al Covid" ha concluso.

Toti: no alle mascherine in classe

"Chiederemo al governo chiarimenti - ha annunciato il presidente della Liguria Toti - sui tempi dell'assegnazione del personale aggiuntivo di cui ci è stato assicurato il raddoppio, sui tempi di consegna dei banchi monoposto e delle mascherine. Ma noi diciamo no all'uso della mascherina durante la lezione. Il governo dovrà esprimersi in via definitiva e non l'ha ancora fatto".

Il Pd invece rilancia la proposta di riattivare per le scuole i servizi di vigilanza sanitaria in presenza, assegnando un pediatra di comunità ogni 8 piccole strutture 0-6 e un medico per ogni scuola autonoma.

Attacchi alla ministra Azzolina

Tra gli attacchi alla ministra dell'Istruzione, molti arrivano dai social - in particolare da un gruppo di militanti leghisti - e in alcuni casi con parole tanto violente e sessiste da ricevere la condanna di diversi esponenti politici, che hanno manifestato solidarietà ad Azzolina. La stessa ministra commenta: "Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. E' e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola".

Manfredi: mascherine in ateneo

"Abbiamo previsto la mascherina obbligatoria in aula nonostante il distanziamento. Abbiamo previsto che la mascherina sia dello studente stesso, fermo restando che possa esserci la possibilita' dell'Universita' di fornirla", ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, intervenendo alla trasmissione "Ma Cos'è Quest'estate" su Radio 24.

I pediatri e le mascherine a scuola

Sì alla mascherina a scuola, ma con buon senso, dice Paolo Biasci, presidente del Federazione italiana dei medici pediatri, che rappresenta l`80% dei nostri pediatri di famiglia. "Se si può mantenere la giusta distanza tra gli studenti, almeno un metro, meglio due, non serve indossarle per molte ore consecutive", dice il medico alla Stampa. "Con i nuovi banchi monoposto e una diversa gestione degli spazi penso sia possibile evitare l`obbligo. Vedremo cosa decideranno alla fine gli esperti".

Quanto alla misurazione della febbre, Biasci dice: "Credo che saremmo tutti più tranquilli se la temperatura venisse misurata all`ingresso delle scuole da personale addetto, anche a costo di riorganizzare l`orario di entrata e perdere un po`di tempo".