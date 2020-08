Roma, 25 agosto 2020 - Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, è intervenuto questa mattina ad 'Agorà estate' su Rai3. Sulle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus nelle scuole ha osservato che "soprattutto per i più piccoli, 5 o 6 ore in classe con la mascherina sono francamente utopia. Se vogliamo essere onesti intellettualmente, dobbiamo dire che il distanziamento si può tentare, ma per un bambino di 8 anni è difficile". E ancora: "E' una questione di ovvio buonsenso: tenere la mascherina per tante ore, pur con degli intervalli, secondo me non è sostenibile". Galli ha aggiunto: "Mi sarebbe piaciuto anche, se non possiamo parlare della luna nel pozzo con questi tempi brevi, che a scuola ci fossero seri presidi sanitari che potessero più facilmente controllare la situazione nel suo evolvere" .

Bambini, genitori e febbre

La misurazione della febbre delegata ai genitori? "Le cose da rivedere sono molte - ha risposto - ma se uno deve fare una sorveglianza epidemiologica non la può scaricare sulle spalle dei cittadini". Sempre in merito alla rilevazione della temperatura corporea - che secondo le raccomandazioni diffuse nei giorni scorsi all'Istituto superiore di sanità (Iss) sarebbe compito delle famiglie - Galli fa inoltre notare come, "se un bimbo ha la febbre la sera e il mattino dopo non ce l'ha più e te lo mandano a scuola lo stesso, c'è qualcosa che non va. Come tutti ben sappiamo, infatti, è possibile che nelle prime ore del mattino la febbre sia scesa pur essendoci un processo infettivo in atto". "Le cose da rivedere sono molte", sostiene l'esperto che riflette anche su un altro punto: "Un termometro per ogni casa di solito c'è, però se ci sono 3, 4, 5 bimbi diventa un pochino complicato gestire tutto a livello domiciliare".

Più tamponi per limitare i danni

Pensando poi alla stagione invernale e a tutti virus che circoleranno oltre al Sars-CoV-2, Galli insiste sulla necessità di "sviluppare dei protocolli e delle attenzioni: più test e meno plexiglass", invoca il medico. "Più test e meno banchi, più intervento sanitario nella scuola - ripete - perché la totale garanzia che l'infezione non entri non ce l'abbiamo e non ce l'avremo mai. Il punto è riuscire a identificarla in maniera precoce e limitare il più rapidamente possibile i danni", ricordando che per la Covid in particolare "abbiamo una forte percentuale, oltre il 30% e forse addirittura di più nei giovanissimi, di persone che si infettano e rimangono del tutto asintomatiche".

Lo studio: "Molti asintomatici grazie a vecchi anticorpi"