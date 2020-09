Roma, 24 settembre 2020 - Evacuazione in corso al ministero dello sviluppo economico per un caso di Coronavirus. Nella sede del Mise in via Molise a Roma un dipendente è risultato positivo al Covid e, secondo quanto si apprende dall'Adnkronos, come conseguenza è stato ordinata l'evacuazione di tutto il personale del ministero.

(Articolo in aggiornamento)