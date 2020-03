Roma, 13 marzo 2020 - Da un lato morti e contagiati che continuano a salire, dall'altro i lavoratori delle fabbriche che protestano perché non si sentono tutelati. Sono le facce dell'emergenza coronavirus, che sta mettendo l'Italia a dura prova. Tra le news di oggi, anche i nuovi numeri del Veneto.

Il bilancio in Veneto

"In Veneto, in questo momento, abbiamo 1595 persone positive al coronavirus", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "I ricoverati sono 366, dei quali 107 sono in terapia intensiva - ha sottolineato Zaia -. Le persone dimesse sono 100 mentre i decessi sono 42". "Noi restiamo con la guardia alta - ha concluso Zaia -, preoccupati per l'evoluzione che sta avendo il virus".

Il bilancio del 12 marzo

La situazione nelle fabbriche

Una videoconferenza Conte-sindacati-industriali si è svolta per affrontare il problema dei protocolli di sicurezza dopo il nuovo Dpcm sul coronavirus, dopo che in alcune fabbriche del Nord c'è stata alta tensione. Nelle provincie di Asti, Vercelli e Cuneo ci sono stati scioperi spontanei con adesioni altissime. Scioperi anche nello stabilimento Arcelor-Mittal a Genova.

Prima la salute, ha ribadito la segretaria generale Fiom-Cgil Francesca Re David: "Il messaggio lanciato dal governo del 'tutti a casa' nelle fabbriche o in altri luoghi di lavoro è lasciato al buonsenso delle imprese - ha aggiunto -. I provvedimenti presi non riguardano i lavoratori, che si sentono abbandonati, e riguardano solo gli utenti: alcune aziende si comportano virtuosamente, ma non tutte si sono organizzate. E' chiaro che non si può chiudere tutto, ma tutta l'attenzione sulla sicurezza dei lavoratori va concentrata nei luoghi di lavoro in cui in questa fase si deve lavorare con più tranquillità".

"La salute e la sicurezza di chi lavora viene prima, è condizione per poter produrre. E' condizione per chiedere alle persone di lavorare", è stato il messaggio del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al governo.

Anche Salvini ha rotto la tregua e attaccato il governo: "Gli operai sono discriminati. Ci sono lavoratori di serie A e B. Ci saranno oltre mille morti entro domenica. Chiudere tutto".

Conte: kit ai lavoratori

"Con la protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale", ha annunciato il premier Conte nella videoconferenza con le parti sociali.

"Dobbiamo essere tutti consapevoli che tutti coloro che stanno lavorando - operai, tecnici, quadri - non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro/retribuzione. In questo momento questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l'intera comunità nazionale", ha aggiunto il premier.

"Proprio perché" quello di chi continua a svolgere il proprio lavoro nell'emergenza "è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza", ha chiosato Conte.

Le parrocchie restano aperte

Riguardo a chiese e parrocchie invece, il Vicariato 'corregge' il decreto con il quale aveva chiuso tutte le chiese di Roma fino al 3 aprile e dice: "Rimangono chiuse all'accesso del pubblico le chiese non parrocchiali e più in generale gli edifici di culto di qualunque genere; restano invece aperte le chiese parrocchiali e quelle che sono sedi di missioni con cura d'anime. Ogni provvedimento cautelare ecclesiale deve tener conto non soltanto del bene comune della società civile, ma anche di quel bene unico e prezioso che è la fede, soprattutto quella dei più piccoli", si spiega.