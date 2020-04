Roma, 30 aprile 2020 - Il miglioramento dei dati dell’epidemia da coronavirus è leggero, quasi impalpabile . I nuovi casi (203.591) sono 2.086 invece che 2.091 (stabile +1%), i morti (27.682) scendono da +382 a +323 (da +1,34% a +1,2%), i guariti (+2.321) salgono sempre del 3.4%; le terapie intensive (1.795) scendono di 68 (martedì -94) i ricoverati (19.210) di 513 (24 ore prima -608), gli attualmente positivi (104.657) calano di 548. Le terapie intensive scendono di 68 (invece di 94) i ricoverati di 513 (invece dei 608 del giorno precedente). Da notare che crescono anche i positivi in isolamento domiciliare: da 83.619 a 83.652. Gli attualmente positivi (104.657) calano di 548, ma meno di martedì (-608).

I cauti, cautissimamente positivi segnali vengono rafforzati dal fatto che i tamponi sono stati 5.985 in più rispetto a mertedì. E quindi questo significa che a parità di tamponi e visto il tasso positivi del 3,4% (in calo e questo è importante), ci sarebbero 202 casi in meno. Ma questi sono spiccioli. Il problema vero è che il calo è troppo lento. E quidi esposto a eventuali riprese se si commetterà qualche errore.

Non a caso il commissario stradinario Domenico Arcuri cerca di dispensare qualche certezza. «Con i ventilatori e le terapie intensive – dice – siamo attrezzati a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase dell’emergenza; l’apocalisse non la regge nessuno, ma siamo tutti convinti che non ci sarà». «Abbiamo ora circa 1.980 posti occupati in terapia intensiva su una disponibilità di 9 mila – aggiunge -, abbiamo distribuito 4.200 ventilatori e potremmo raddoppiare il numero in pochi giorni , la dotazione di ventilatori rassicura sull’eventuale ripresa non clamorosa del virus. Oggi ci sono 2 volte i ventilatori che servono: ora non li distribuiamo non solo perchè non servono, ma anche perchè non sappiamo dove potrebbero servire».

Meglio Lombardia, Liguiria, Marche, Friuli, Campania. Ma peggiorano Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia.



L’analisi fornisce dati abbastanza tranquiliizzanti per Lombardia, Marche, Liguria, Friuli, Campania, meno per altre. La Lombardia (75.134) aggiunge 786 casi invece di 869 e scende dal +1,2% al +1%. I morti (13.679) sono 194 invece del +126 di martedì; i guariti (25.333, +304) salgono solo del 1,2%. Milano (19.1219 è sotanzialmente stabile al +1,5% (da +287 sale a +284). Aumentano leggermente Bergamo (11,291) dal +0.4% al +0,8%, Brescia (12.806) da +0.7% a +0,9%; Cremona (6.023) dal +0,4% al +0,5%; Pavia (4,180) dal +0,8% al +1,2%. Monza (4.678) cala dal +2,7% al +0.8%; Como (3.207) dal +2,5% al +1,7%; Varese (2.619) dal +2,9% al +2%; Sondrio (1.143) da +0,8% a +0,2%.

Il Piemonte, seconda regione per diffsione dell'epidemia on 25.861 positivi, non va bene e aggiunge 411 casi invece di 352 passamdo dal +1,4% al +1,6%. I morti (3.003) crescono di 67 invece di 58 8da +2% a +2,3%. Bene i però guariti (7.3379 che salgono dal +4,4% al +4,7%. le terapie intensive (202) sonostabili, i ricoverati (2.637) calano di 64. Torino (12.839, +275) torna a salire e dal +1,9% va al +2,2%. Cuneo (2.456) sale dal +0,4% al +1,7%. Alessandria (3.346) cala invece da +1,4% a +0,8%. Asti scende dal +4,3% al + 1,8%. Novara dal +1,2% al +0,9%. Vercelli cresce dello 0,4%.

Peggiorano i dati dell’Emilia Romagna (25.177) che aggiunge 263 casi, dieci più di martedì e sale da +1% a +1,1%. I morti (3.521, +49) salgono dal +1,2% al +1,4%, i guariti (9.803, +364) passano dal +4,8% al +3,9%.Kçe terapie intensive 226) calano di due, i ricoverati (2.527) di 47 (ma martedì erano scese di 66). Bologna (4.356, +85) aumenta dal è1,7% al +2,1%; Reggio Emilia (4.613) dal +0,2% al +0,4%; Parma (3.144) dal +0,3% al +0,7%; Ferrara (918) da +0,4% a +1%. Modena (3.630) cala dal +0,9% al +0,6%; Rimini (1.990) da +1% a +0,9%.; Ravenna scende dal +0,8% al +0,3%.Forlì Cesena (1.556) è stabilie al +0,5%.

Il Veneto (17.825, +117 invece di +129) scende dappena al +0,77 al +0,66, ma riduce il numero dei morti (1.437) dal +4,8% al +2,6%. I guariti (8.019) salgono dal +4,4% al +4.1%. Le terapie intensive scendono da 120 a 114, i ricoverati con sintomi da 1.067 a 1.042. Verona (4.627) cresce dal +0,7% al +1,6%, ma Padova (3.836) mette a segno uno splendido zero casi. Venezia (2.425) scende dal +2.2% al +0,3% e Vicenza (2.616) cala dal +1% al +0,8%. Bene Treviso (2.487) che sale solo del +0,2%. Belluno aumenta del +2,2%; Rovigo crtesce dello 0,5%.

Per i contagi bene il Friuli Venezia Giulia (3.010) che aggiunge soli 15 casi e dal +0,6% scende al +0,5%. Ma non va bene per i morti che da 278 salgono a 285 (+ 2,5%).

Negativa invece per i contagi la provincia di Trento (4.069) che aggiunge 44 casi invece dei 30 di martdì e sale dal +0,8% al +1,1%. va però meglio per le vittime che sono quattro in più (da +1,7% a +1%). La provincia di Bolzano (2.507, +9) sale solo dello 0.4%

Va bene la Liguria (7.889) che aggiunge 117 casi a fronte dei +130 del giorno prima e dal +1,7% passa al +1,5%. I morti (1.152) scendono da 15 a 11 e quindi dal +1,3% al +1%. I guariti crescono da 3.060 a 3.152. Genova (4.571) passa dal +1,4% al +1,7%; Savona dal +3,5% al +0,2%; La Spezia sale da zero al +0,4%.

Vanno bene le Marche (6.210) che aggiungono 35 casi (contro i48 di martedì e dal +0.8% scendono al +0,6%. Calano anche i morti (827) dal +1% al +0,7%. I guariti crescono da 1.958 a 1.964. Le terapie intensive calano da 58 a 52. I riverati scendono da 666 a 640. Pesaro Urbino cala dal +1,4% al +0,7%; Ancona aumenta dal +0,1% al +0,3%. Macerata e Ascoli crescono del +0,4%, Fermo del +0,7%.

Non molto positivi i dati della Toscana (9.292) che aggiunge 61 casi a fronte dei 52 del giorno prima e passa dal +0,6% al +0,7%. Le vittime (827) sono 16 in più, stabili al +2%. Molto bene i guariti (2.802) che crescono di 278 a fronte dei 123 di martedì e mettono a segno un ottimo + 11%. Le terapie intensive (139) calano di 5. I ricoverati (576) di ben 44. Firenze (3.079) aumenta dal + 0,9% al +1,3%; Massa Carrara (993) da +0,4% a +0,6&. Lucca (1.233) è stabile al +0,5% e così Pistoia (642) al +0,5% e Prato (517) al + 0,4%, Arezzo al +0,2%. Pisa (846) cala dal +0.5% al +0,2%. Livorno cresce dello 0.4%, Grosseto dello 0,2%. Siena è a zero nuovi positivi.

Per una volta non è buono il dato dell'Umbria che aggiunge 12 casi e passa da 1.379 a 1.491: da +0,7% a +0,9%. La colpa è della performance negativa è di Terni, per giorni a zero casi, che ne aggiunge 8 e sale del 2,3%. I morti aumentano di uno, a 66.

Come da qualche giorno fa, non brilla il Lazio (6.545) che aggiunge 78 casi a fronte dei 75 di martedì e sal dal +15 al +1,2%. Sempre male per le vittime (431, +17) che dopo il +4,25 crescono del 4,1% Bene invece i guariti che crescono da 1.491 a 1.579. Le terapie intensive (130) scendono di 2; i ricopverati (1.445) di di 19. Roma (4.694) va meglio e cala da dal +1,6% all +1,1%. Rieti aumenta del +3,5%.

Stabile l'Abruzzo (2.923) da 0.86% a +0,82%. Sostanzialmente stabile. L'Aquila ha zero nuovi casi.

La Campania (4.410, +30) è sostanzialmente stabile al +0,7% anche per le vittime (359) che crescono di una. Napoli (2.416) cresce di un tutto sommato tranquillizzante 0,5%.

Peggiora invece la Puglia (4.029) che che raddoppia i casi da 22 a 49 e raddoppia pure le percentuali: dal +0,6% al +1,2%. I morti sono 410, +3, con tasso che sale dal +0,5% al +0,7%. Foggia cresce del 2,8%; Bari del +1,2%. Barletta Andria Trani e Taranto sono a zero nuovcasi.

La Sardegna (1.290) cresce di 5 casi: da +0,15% a + 0.54%. Male le vittime (116, +7) che salgono del 6,4%. Le province di Nuoro, Sud Sardegna e Oristano sono a zero nuovi casi.

La Sicilia (3.140) aggiunge trenta casi e aumenta del'1,8%, martedì la crescita era stata dell'1,1%. I morti sono sempre 232. Messina, Ragusa, Agrigento, Trapani e persino la provincia siciliana con più casi, Catania (971), sono a zero casi.

La Calabria (1.102, +5) aumenta dal +0,09% al 0,5%. Basilicata (366) e Molise (297) sono a zero casi