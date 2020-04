Roma, 29 aprile 2020 - Bollettino della Protezione civile sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia alle 18. Appuntamento quotidiano con i dati su contagiati, malati, morti e guariti. Intanto continua il dibattito sulla fase 2 (e pure sulla fase 3 che verrà). Il tema delle mascherine resta al centro dell'attenzione (Arcuri avverte: "Punire chi specula") e pure quello delle ordinanze delle singole Regioni, con il ministro Boccia che fa sapere: "Siano coerenti o impugno".

Lombardia

Hanno superato quota 75mila i positivi da inizio epidemia in Lombardia: i contagiati in regione sono 75.134, con 786 nuovi positivi con 14.472 nuovi tamponi. Ieri c'erano stati 869 nuovi casi con 8.573 tamponi. In calo i decessi che sono in totale 13.679 con un aumento di 104, mentre ieri c'era stato un aumento di 126. Continuano a calare i ricoverati "per la terza settimana consecutiva", come ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione Melania Rizzoli, che sono 621 in terapia intensiva (-21) e 7.120 negli altri reparti (-160).

Focus Milano

Restano stabili i contagi a Milano e provincia. Oggi si sono registrati 284 contagi nella Città metropolitana (19.121) e a Milano 86 (8.102). Ieri nel milanese c'erano stati 278 contagi, nel capoluogo 149; due giorni fa rispettivamente 188 e 79 e domenica 463 e 241.

Emilia-Romagna

Sono 25.177 i casi di positività al Covid-19 in Emilia-Romagna, 263 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 364 (9.803 in totale) mentre i test hanno raggiunto quota 176.865 (+4.276). Ancora in calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -141 (11.862 contro 12.003). Le persone in isolamento a casa sono 8.288, 96 in meno. I pazienti in terapia intensiva sono 226 (-2), e diminuiscono anche anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-47). Ma sono 40 i nuovi decessi, 19 uomini e 21 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.512.

Marche, 35 nuovi contagi. Si svuotano le terapie intensive

I numeri del Covid nelle regioni

Dati provincia per provincia

I medici morti

Salgono a 153 i medici morti in Italia per Covid-19. Ermenegildo Santangelo, ex professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione, in pensione, è l'ultimo camice bianco nell''elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

Le altre notizie di oggi

Approfondimenti

