Roma, 29 aprile 2020 - L'emergenza coronavirus in Italia si sta dipandando su una duplice line: da un lato i dati che testimoniano che pur in calo la diffusione del contagio ha ancora numeri preoccupanti (qui il bollettino del 28 aprile), dall'altro le incertezze sulla fase 2 a partire da 4 maggio.

Lombardia: oggi via ai test sierologici

Le palestre

All'appello della Fase 2 mancavano palestre e centri sportivi. Adesso anche per loro c'è una sorta di rad map: l'ha annunciata questa mattina il ministro dello Sport Vincenzo Spafafora durante la trasmissione Omnibus su La7: "Stiamo lavorando al protocollo per la riapertura delle palestra, dei centri danza, di tutti i centri sportivi del territorio e lo sottoporremmo al comitato scientifico quanto prima affincheé nel mese di maggio possano riaprire in sicurezza anche questi altri centri insieme agli sport di squadra, al calcio e a tutti gli altri". Il ministro poi ha aggiunto: "Dobbiamo gradualmente consentire a tutti di riaprire e quelle strutture più piccole che non avranno le risorse per potersi mettere in regola con tutte le misure sanitarie, dovranno essere aiutate con un fondo che io sto creando nel decreto che nei prossimi giorni ci auguriamo di approvare nel consiglio dei ministri". Quanto al calcio invece Spadafora ha parlato di "sentiero molto stretto per serie A" e ha ipotizzato una sopresa: che la Lega stessa chieda la sospensione della stagione.

Treni, bus e metrò: le regole per viaggiare

Allarme contagio alla Camera

La presenza di un deputato della Lega positivo venerdì scorso in aula, ha suscitato preoccupazione in apertura di seduta alla Camera, con Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) che hanno chiesto alla presidenza di adottare il voto telematico o l'utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantire il distanziamento. Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i

lavori ha detto che "una risposta alle domande poste" arriverà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma oggi.

I Nas nelle Rsa: "Gravi irregolarità"

Case di riposo e strutture per anziani al vaglio dei carabinieri dei Nas in tutto il Paese. Da Catanzaro a Pescara a Cagliari, i militari hanno effettuato sopralluoghi in numerose strutture riscontrando irregolarità e, in vari casi, "gravi non conformità" relative alle misure necessarie per la prevenzione del Covid-19.

Scoperte 35 molecole contro il virus

Scoperte 35 molecole per combattere il virus SarsCoV2, grazie a una potenza di calcolo analoga a quella che l'Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs; una appartiene alla famiglia dell'isrossiclorochina. Descritte sul sito ArXiv, ora potranno affrontare i test per capire se potranno diventare farmaci. Sono state selezionate fra le 9.000 analizzate dal progetto guidato dall'azienda Sybilla Biotech e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

"Un ristoro per le mascherine"

Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri è intervenuto sulle polemiche per il prezzo imposto delle mascherine. "Per le mascherine abbiamo fissato un prezzo massimo di vendita, non di acquisto. Rassicuro che l'obiettivo di calmierare il prezzo non è ostile all'obiettivo di attrezzare una filiera italiana e sostituire con essa prodotti che siamo costretti a importare. Stiamo ragionando che per le mascherine in magazzino le aziende non abbiano a rimetterci, pensando a forme di ristoro se hanno comprato a un prezzo più alto (prima del prezzo calmierato, ndr). Da domani però non potranno comprare a un prezzo più alto, altrimenti avranno a rimetterci".

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19