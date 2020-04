Roma, 18 aprile 2020 - Coronavirus, è ancora lunga. E’ andata leggermente meglio di giovedì, soprattutto sul fronte degli ospedali, anche se i morti sono aumentati. I dati di ieri della Protezione Civile segnalano altri 3.493 casi (24 ore prima +3.786) fino a un totale di 172.434, con un tasso di crescita che flette dal + 2,3% al +2,1%. I morti aumentano di 574 (giovedì +525) che tasso che dal +2.4% passa al +2,6%. Ottimo il dato dei guariti (42.727) che crescono di 2.563 (da +5,4% a +6,4%). Le terapie intensive (2.812) calano di 124, i ricoverati (25.786) calano di ben 1.107. La pressione sugli ospedali scende e gli attualmente positivi (casi totali meno guariti e morti) sale di soli 335. I tamponi (ieri 65.705, oltre 4 mila più del giorno precedente, record, olytretutto con solo il 5% dei positivi). Non solo. l fattore R che indica il numero di persone che possono essere contagiate da chi ha il virus si è abbassato notevolmente, tanto che il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha detto che «è già sotto il valore di 1, ora è attorno allo 0,8». E' quello che serve.

Il quadro delle regioni



In Lombardia (64.135) si aggiungono 1.041 casi (giovedì 941) con un tasso che sale dal +1,5% al +1,6%. I mosrti sono 243 in più (giovedì +231) con aumento dal 2% al 2,1%. I guariti (18.850) aumentano di 454 (+2,5%). Le terapie intensive (971) scendono di 61, i ricoverati (10.627) di ben 729. Milano (15.277) ancora non bene, aggiunge 325 casi (ieri +277) e sale dal +1,9% al +2,2%. Brescia (11.567) sale dal +1,5% al +1,9%; Bergamo (10590) dal + 0,4% al +0,7%; Mantova (2.021) da +1,4% a +3,5%; Lodi (2.678) dal +1,5% al +2%. Cremona (5.313) però scende dal +1,4% al + 0,8%; Pavia (3.448) dal +2.2% al +1,7%; Monza (3.975) dal +1,4% al +1,1%, Como (2.285) dal 3,7% al 2,3%. Lecco (1.986) dal + 0,6% al + 0,2%. Sondrio (864) scende dal +1,2% al +0,6%.

L’Emilia Romagna vede calare i casi totali (21.834, +348) dal +2.2% al +1,6% e aumentare leggremete i morti (2.903, +60) dal 2% al 2,1%. Ottimo il dato dei guariti (5.346, +366) che dal +6,7% salgono al +7,3%. Le terapie intensive 8309) calano di 9, i ricoverati (3.330) di 30. Bologna (3.619) aumenta dal 3,3% al +3,7%, Forlì Cesena (1380) da +1,7% al +2,4% ma Modena (3.301) scede dal + 1,4% al +1,2% e Reggio Emilia (4.090) dal +1,8% al +0,9%. Parma (2.725) cala dal +3,1% al +1%. Rimini (1.791) scende dal +1,4% al +1%. Anche Ravenna (910) scende dal +1,7% al +0,7%. Piacenza (3.274) resta inchiodata allo 0,8%. Ferrara (744) dal preoccupante +9,2% di giovedì scende al +4,9%. Meglio ma ancora troppo.

Il Veneto (15.374) è stabile al +2,5% con i morti (1026) che salgono dal +4,4% al +4,6%. Ottimo il dato dei guariti (3.730) che crescono del 16,2%. Le terapie intensive (197) scendono di 12, i ricoverati (1.359) di 29. Verona (3.805) dal 2,2% cala al 2%. Padova (3.591) scende dal +2,5% al +1,5%. Venezia (2.096) cresce + 2,9%. Vicenza (2.200) passa dal +1,6% al +1,4%. Treviso (2237) è sempre pittosto alta e dal +5% scende al +4,8%. Belluno (897) sale del 6,9%.

Il Piemonte (19.803, +695 casi) va meglio e dal +4,8% scende al +3,6%, Lieve limatura anche per i morti (2.171) che dal +3,9% passano al +3,6%. Anche qui ottimo il dato dei guariti 83634) che creescono del 12,5%. Torino (9.503) scende dal 5,3% al +4,2%. Alessandria (2.696) scende dal 7,2% al 6.5%. Novara (1855) dal 6,9% all'1,6%, Cuneo (1.897) di contro risale dal +1,35 al + 4,6%. Asti (957) sale dal 3,1% al 3,5%. Vercelli (935) sale del +2,5%.

La Liguria passa da 6.039 casi a 6.188, passando dal +1,7% al + 2,5%. Male anche per le vittime (866) che sakgono dal +2.5% al +4,6%. I guartiti aumentano di 62, da 1774 a 1836: +3,5% invece di +6,5% di giovedì. Genova (3557) sale dell'15. La Spezia (725) dello 0,7%, Savona (812) dell'8,4%.

La provincia di Trento (3.375) aggiunge 82 casi ma è stabile al +2,5%. Quella di Bolzano (2.296) ne aggiunge 59, e dal +2% passa al +1,2%. Il Friuli da 2.616 va a 2.665: e da + 2,8% va al +2,2%.

Buono il dato della Toscana (8.110) che aggiunge 167 casi e cresce del 2,1% invece che del 3,6% di giovedì. I morti (602) passano dal +5,2% al + 2,9%. I guariti da 745 diventano ben 925, calano di di 6 le terapie intensive di 42 i ricoverati. Firenze (2.494) , passa dal +3% al +2,1%. Crescono del 2,1% anche Lucca, Massa Carrara, Arezzo, Pisa e Pistoia. Prato (449) cresce del 2%

Marche (5.668) fanno invece un leggero passo indietro. I casi totali salgono dal +1,4% al +1,5% e i morti (785) dal +2,4% al +2,7%. Pesaro e Urbino (2277) cresce dell'1,2% invece che dello 0.9%, Macerata (895) scende dal +3% al +2,8%. Ancona (1686) sale dal +0,1% al +1,3%.

Il Lazio migliora il dato dei contagi 5.524, +144) dal +2,8% al +2,7% ma meggiora quello dei morti (332) che salgono del 5,1%. I guariti, 978, salgono 58. Le terapie intensive (187) calano di dieci. Non bene Roma (3.888) che dal +2,8% sale al +3,2%.

L'Abruzzo (2.443) aggiunge ben 97 nuovi casi. e peggiora dal +3,1% al +4,1%. I morti sono 246, solo 3 in più. Male Chieti (553) che cresce del 10,8%, Pescara (1.024) aumenta del +3,7%.

La Campania (3.951) aggiunge 64 casi passa dal +2,1% al +1,6% e migliora leggermente anche il dato delle vittime (2939 che dal +2,8% scende al +2,4%. Napoli (2.109) aumneta solo dell'1,8%.

La Puglia (3.327) aggiunge 69 casi e aumenta dal +0,3% al +1%. le vittime (307) aumentano solo di 8. La Sicilia (2.625) rimane al +1,7%.

