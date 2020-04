Roma, 17 giugno 2020 - Come ogni giorno alle 18 sale l'attesa per il bollettino della Protezione Civile. Anche oggi Angelo Borrelli in conferenza stampa fa il punto sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Il trend è discendente, ripetono a più riprese gli esperti dell'Iss, anche se ieri la curva dei contagi ha rialzato la testa, con oltre 1.000 nuovi casi in più rispetto al giorno precedente. Dati che vanno ricondotti - spiegano gli addetti ai lavori - all'aumento dei tamponi giunti giovedì alla cifra record di 60.999 in 24 ore. La percentuale di positivi riscontrati sui test effettuati è così rimasta bassa, poco sopra il 6%. I numeri mostrano l'ulteriore calo dei malati in terapia intensiva, scesi sotto le 3mila unità, e dei ricoveri. Segno forse che il Covid-19 sta perdendo forza. E mentre ieri si è registrato un boom di guariti, resta drammaticamente alto il dato dei morti che stenta a scendere sotto le 500 vittime giornaliere.

Procedono in ordine sparso le Regioni sul tema ripartenza. Quelle del Nord premono per bruciare le tappe, anticipando la data rispetto al 4 maggio fissato da Conte. Fa eccezione la Lombardia, con il governatore Fontana che anche oggi ha ribadito come l'apertura fra poco più di due settimane debba avvenire solo con l'ok della scienza. E proprio l'Istituto Superiore di Sanità, sulla fase 2, invita ancora una volta a usare "cautela". Tema caldo, in proposito, quello delle uscite dei bambini nei parchi. E' in atto un vero e proprio scontro tra politica e scienza, con la ministra per la Famiglia Bonetti che oggi risponde al numero uno dell'Iss Brusaferro, dopo che questi ieri aveva lanciato l'allarme sul "rischio boomerang per i nonni". Intanto, il governatore De Luca avvisa: "Se il Nord rompe le righe, chiudiamo la Campania". Si fa così largo l'ipotesi di una ripartenza differenziata per macro aree, a seconda della diffusione del Covid-19. Che è contagioso "anche prima dei sintomi", ribadisce oggi l'infettivologo Rezza, mentre l'Istat diffonde dati, seppur parziali, dei morti complessivi in Italia dal 1 marzo al 4 aprile. Su un campione "non rappresentativo a livello nazionale" di 1.689 Comuni, l'aumento dei decessi rispetto alla media 2015-2019 è di "almeno" il 20%. I morti a Bergamo sono quintuplicati nel periodo in esame, triplicati a Brescia.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

