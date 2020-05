Roma, 17 maggio 2020 - I dati di oggi della Protezione civile sul Coronavirus in Italia. Il bollettino aggiorna sull'andamento di casi totali, attualmente positivi, morti e guariti. Mentre resta alta la tensione sulle riaperture (che scattano da domani) tra governo e Regioni, un sondaggio pubblicato da Quotidiano.net evidenzia che gli italiani restano prudenti: il 67% teme ancora il virus. E intanto oggi spunta il giallo dei casi Covid-like.

Il bilancio del 17 maggio

Lombardia, ancora attenzione su Milano

I morti dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 15.519 in Lombardia, +69 nelle ultime 24 ore. Il dato torna a salire rispetto a ieri quando i decessi erano stati 39. I contagi sono complessivamente 84.844 (+326), ieri invece l'incremento era stato maggiore (+399). "Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione", dice l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. I guariti ieri erano aumentati di 402, oggi sono 823 in più: il totale passa quindi da 34.219 a 35.042, secondo il 'bollettino' odierno. L'andamento del contagio nella provincia di Milano prosegue in linea con gli ultimi giorni: oggi i nuovi casi di coronavirus sono 110, in aumento rispetto a ieri quando erano 75, e all'altro ieri, quando erano 66, per un totale di 22.151 positivi al covid 19. Stabile il trend anche nella città di Milano, dove i nuovi casi sono 56 nelle ultime 24 ore, ieri erano 34 e venerdì erano 30.

Piemonte, altre 18 vittime

Sono 18 i decessi, di cui uno solo registrato nella giornata di oggi, e 64 i nuovi contagi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, che registra anche 428 guariti (11.975 il totale) in più rispetto a ieri e altri 3.739 in via di guarigione. Dall'inizio dell'emergenza le vittime in Piemonte sono 3.612 e i contagi 29.547. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 101, uno in più rispetto a ieri, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 1.620, 58 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 8500. I tamponi diagnostici finora processati sono 249.371, di cui 138.585 risultati negativi.

Lazio, 18 contagi al funerale

"Oggi registriamo un dato di 50 casi positivi nelle ultime 24 ore e di questi 18 sono legati a un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione a un funerale". Cosi' l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "I decessi nelle ultime 24 ore - aggiunge D'Amato - sono stati 6, mentre continuano a crescere i guariti: nelle ultime 24 ore di 156 unità, ovvero oltre il triplo dei nuovi casi, portando il numero totale a 2.914". Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono stati 33 sui 50 complessivi della Regione.

Covid, i numeri nelle regioni

I numeri nelle province

