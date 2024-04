Con Ascend orologi insuperabili per un fascino senza tempo

La nuova collezione

di orologi maschili

Ascend di Calvin Klein rappresenta il fascino senza tempo del brand con un’interpretazione moderna e minimalista del gusto classico. Due segnatempo caratterizzati da linee eleganti e pulite e accenti di colore contemporanei.

È semplice la cassa rotonda di 43 mm di diametro che incarna l’unione dell’estetica classica e del minimalismo moderno di questi orologi. Realizzata in acciaio, racchiude un quadrante con finitura sunray in verde o in blu dall’effetto sfumato del colore che si scurisce verso i bordi esterni, creando profondità e un interessante gioco tridimensionale.

A scandire le ore dodici e sei si presentano i numeri romani, mentre a ore tre e nove segnano il tempo due indici lineari. Il logo lettering Calvin Klein è discreto a ore dodici.

Ai quadranti minimalisti, dai toni digradanti verde e blu, sono abbinati rispettivamente un cinturino in pelle nera e un bracciale in maglia mesh in acciaio.

I segnatempo della collezione Ascend (nella foto) di Calvin Klein sono animati da un movimento al quarzo tre sfere e sono impermeabili fino a 30 m.