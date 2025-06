Cogne isolata da due frane. I passeggeri di un’auto bloccata evacuati nella notte

Aosta, 30 giugno 2025 - Cogne ancora isolata dalle frane, a un anno esatto dall'alluvione che l'ha resa irraggiungibile per alcune settimane. Due cedimenti del terreno si sono riversati nella notte sulla strada regionale n. 47, che collega la località del Gran Paradiso con il fondo valle.

All'origine delle frane la forte perturbazione che ha riguardato la zona. Un'auto è rimasta bloccata dagli smottamenti, che hanno interrotto la viabilità, i passeggeri sono stati evacuati nella notte grazie all'intervento congiunto del soccorso alpino valdostano e dei vigili del fuoco, e trasportati nel vicino comune di Aymaville.

Due notti fa, una frana a monte dell'abitato di San Vito di Cadore (Belluno), aveva inondato la vallata con polvere in sospensione. Erano intervenuti i vigili del fuoco di Cortina e il distaccamento dei volontari di San Vito a verificare la situazione. Ieri alcuni geologi hanno comunque sorvolato la zona con l'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia per un esame più accurato e stamane è prevista una riunione in Prefettura a Belluno.

Le previsioni meteo