Fontana visita Alemanno in carcere: "Risolvere il sovraffollamento"

Un gesto di attenzione importante, non scontato. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a pochi giorni dall’allarme del Capo dello Stato sul sovraffollamento delle carceri, si è recato in visita al penitenziario di Rebibbia. Accolto dalla direttrice Maria Donata Iannantuono e da una delegazione della polizia carceraria, ha incontrato diversi detenuti, tra i quali, anche Gianni Alemanno. "Ci tenevo a essere qui – ha detto Fontana durante la visita – per manifestare la piena vicinanza a chi opera in queste strutture. Occorre continuare a lavorare con determinazione per superare problemi storici come il sovraffollamento e la carenza d’organico". E parte della sua visita è stata dedicata proprio all’incontro con l’ex sindaco di Roma, che si trova a Rebibbia dal 31 dicembre 2024 e che ha fatto della sua condizione e di quella dei detenuti una battaglia. Dal carcere Alemanno ha inviato lettere aperte e sollecitazioni rivolte in particolare al ministro della Giustizia perché intervenga.