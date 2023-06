Famigliola di cinghiali sulla spiaggia di San Fruttuoso: i bagnanti ‘zen’

Genova, 6 giugno 2023 – Non è certo la prima volta che i cinghiali si presentano sulle spiagge liguri. Ma fa sempre un certo effetto. Soprattutto quando la spiaggia è affollata di bagnanti. E’ successo di nuovo qualche giorno fa a San Fruttuoso, nota località turistica nel Comune di Camogli, dove sorge l’omonima abbazia, a cui si arriva via mare o percorrendo i sentieri del parco di Portofino. Un video (postato da Giovanni Moro su Facebook) riprende una famigliola di sei esemplari (3 sono cuccioli) fare lo slalom tra gli asciugamani tra gli sguardi sorpresi delle persone: è diventato virale sui social. L’arrivo dell’insolita compagnia non scatena scene di panico, al massimo di curiosità. C’è chi si allontana, sì, ma in modo composto, molti tirano fuori il cellulare per filmare, divertito. Del resto anche i cinghiali sembrano abbastanza a loro agio tra la gente. Eppure non sempre gli ‘incontri’ tra il cinghiale e l’uomo sono così pacifici, anzi. L’ultimo episodio di aggressione risale a ieri: è successo in pieno centro proprio a Genova, dove una signora è stata morsa da un esemplare. Era con il suo cane.

Cinghiali sulla spiaggia di San Fruttuoso: un frame del video