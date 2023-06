Cinghiali in città, quanti sono. E perché quando aggrediscono spesso c’è di mezzo un cane?

Roma, 6 giugno 2023 - Per l’Ispra in tutta Italia sono almeno 1 milione e mezzo. I cinghiali sono diventati ormai un problema di sicurezza nelle città, non solo per gli incidenti stradali ma anche per le aggressioni, l’ultima ieri a Genova. Anche se non esiste una statistica dei casi, il capoluogo ligure sicuramente è tra le città con la presenza più sostenuta di questi ungulati.

Abbiamo rivolto 5 domande a Piero Genovesi, responsabile fauna selvatica dell’Ispra. Che premette: “Nell’ultima relazione di febbraio diamo una stima, concludiamo che hanno superato il milione e mezzo. Considerato che in Italia si abbattono circa 300.000 cinghiali all’anno, quel numero ci sembra più credibile di altri che parlano di oltre 2 milioni”.

Cinghiali in Italia: per Ispra superano il milione e mezzo di capi

“Il rischio di incidenti con le persone sta aumentando. Quello che abbiamo visto, ad esempio a Barcellona, è che se non si interviene la distanza di fuga si riduce sempre più, i cinghiali quindi hanno sempre meno paura dell’uomo".

“I piani regionali di intervento urgente sulla peste suina sono tutti in scadenza a giugno, ci stanno mandando le versioni aggiornate. Mentre il piano straordinario di controllo della fauna selvatica è stato presentato in conferenza Stato-Regioni dove è stato approvato, con qualche piccola correzione. Il ministero dell’Ambiente sta lavorando a un decreto interministeriale. Questo piano mette a disposizione delle Regioni molti più strumenti, ad esempio si possono usare armi ad aria compressa”.

“Il piano di controllo dei cinghiali è una materia regionale. Però poi i sindaci sono competenti per l’ordine e la sicurezza pubblica. Se ravvisano un pericolo, devono intervenire. A noi arrivano decine di ordinanze sindacali sui cinghiali”.

“Perché il cane è percepito come fonte di disturbo da molte specie selvatiche. Infatti spesso nei parchi nazionali c’è l’obbligo di tenerlo al guinzaglio”.

“Il cinghiale ha un morso potente. Ma può utilizzare anche le difese, cioè le zanne. Quando attacca in questo modo, lo fa dal basso verso l’alto. Quindi il tipo di incidente abbastanza comune e pericoloso è quando colpisce la coscia dove c’è l’arteria femorale. In quel caso può provocare danni molto gravi. Parliamo di un animale massiccio, un esemplare maschio adulto può arrivare anche a 150 chili".