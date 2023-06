Genova, cinghiale aggredisce e morde una donna in pieno centro

Genova, 5 giugno 2023 - Aggredita e morsa da un cinghiale in pieno centro a Genova, è quanto è successo a una donna di 58 anni la notte scorsa. La vittima è finita in ospedale per le ferite riportate dopo essere stata 'caricata' e morsicata dall'animale in piazza Palermo.

I sanitari hanno curato un vasto taglio alla gamba destra della 58enne, e l'hanno ricoverata nel reparto di osservazione breve intensiva del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Infatti ora la donna dovrà essere visitata da un infettivologo e da un chirurgo plastico.

I casi di aggressioni di ungulati nell'ultimo periodo sono aumentati in Liguria, come nel caso di un uomo aggredito da un cinghiale e buttato a terra mentre portava a spasso il cane nel quartiere San Martino, o un altro morso alle gambe nel suo giardino. ma anche in altre parti d’Italia, dove gli spazi tra habitat naturale e umano si stanno restringendo.

Invece a Borzonasca una donna di 35 anni è stata scalciata da un asino e ha riportato un trauma toracico e alcune fratture.