Roma, 26 luglio 2019 - Un carabiniere è stato ucciso a coltellate mentre era in servizio. E' accaduto nella notte a Roma, in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Ricercati due uomini. Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, di 35 anni, dalle prime informazioni, sarebbe stato colpito con varie coltellate da un nordafricano, fermato insieme a un altro uomo, perché sospettati di furto e di un tentativo di estorsione. Dopo l'aggressione i due sono fuggiti.

L'AGGRESSIONE - Il carabiniere è stato colpito da otto fendenti, uno è arrivato al cuore. Il vicebrigadiere, insieme a un collega, si era presentato in abiti civili all'appuntamento fissato dai due nordafricani a una donna a cui avevano rubato il borsello, i due pretendevano 100 euro per restituirlo. Quando i carabinieri si sono fatti riconoscere, e hanno cercato di bloccarli, uno dei due ha estratto un coltello e lo ha ferito più volte. Inutili i soccorsi all'ospedale S. Spirito dove il militare è poi deceduto.

LA RICOSTRUZIONE DEL COLLEGA - Il carabiniere che era di pattuglia insieme al vice brigadiere ucciso, ha raccontato così ai colleghi e ai superiori come sono andate le cose. Lo ha fatto a caldo immediatamente dopo l'aggressione. Questa la sua ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe iniziato "con un borseggio a piazza Mastai, la vittima viene derubata di borsello e cellulare, denuncia il furto ai carabinieri dopo aver chiamato il suo cellulare rubato dai due magrebini. Al telefono i ladri gli avevano dato appuntamento vicino a piazza Cavour per la restituzione in cambio di una somma di denaro".

I RICERCATI - Ora nella Capitale è caccia all'uomo. Da una prima descrizione fornita i due ricercati sarebbero cittadini magrebini alti circa 1 metro e 80, e magri. Uno sarebbe vestito con una felpa nera e l'altro con una felpa viola. Altri particolari per riconoscerli sono stati aggiunti più tardi: uno è biondo, con le meches, e indossa jeans e camicia a sacchi, l'altro ha un tatuaggio sul braccio destro.

LE REAZIONI - Appena avuta la tragica notizia il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha voluto incontrare i familiari per esprimere loro cordoglio vicinanza.

L'Arma dei Carabinieri sui social lo ricorda così: "Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato. In gergo si chiama 'cavallo di ritorno'. Ma quei numeri non sono freddi - continua il post -, sono il conto di un'esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. E la tragedia reca la cifra più alta: l'infinito". "Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila Carabinieri. Il più vivo cordoglio ai Suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio", conclude l'Arma.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta scrive: "Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei Carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto".

Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. @Eli_Trenta: mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei @_Carabinieri_ e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) 26 luglio 2019

E il ministro dell'Interno Salvini su Twitter: "Caccia all'uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".

Mario, un carabiniere, un eroe, un ragazzo con tutta la vita davanti, era sposato da appena 40 giorni... pic.twitter.com/r2qY9bRecw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 luglio 2019

Anche il vicepremier Di Maio ha commentato su Twitter: "Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l'Arma. E' un momento di grande dolore per lo Stato".

Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l’Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 26 luglio 2019

Profondo cordoglio espresso anche dal premier Conte: "La morte del giovane vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso stanotte nell'esercizio delle sue funzioni, è una profonda ferita per lo Stato. Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia. La mia vicinanza alla famiglia e all'intera Arma dei Carabinieri".

La morte del giovane vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso stanotte nell’esercizio delle sue funzioni, è una profonda ferita per lo Stato. Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia. La mia vicinanza alla famiglia e all'intera Arma dei Carabinieri — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 26 luglio 2019

Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, esprime il cordoglio e lancia un appello: "Siamo scioccati e addolorati, ci stringiamo alla famiglia del vice brigadiere che stava facendo il proprio lavoro, ai suoi colleghi, all'Arma dei carabinieri. La ricerca del presunto autore coinvolge tutta la città, speriamo che venga assicurato presto alla giustizia".

Il Gen. Vecciarelli, a nome suo e delle Forze Armate, si stringe al dolore dei colleghi dell’Arma dei Carabinieri e della famiglia del V.Brig. Mario Cerciello Rega, deceduto questa notte mentre svolgeva il suo dovere@_Carabinieri_https://t.co/2SstHFtuHn — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) 26 luglio 2019