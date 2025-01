Canosa di Puglia, auto contro un tir: morti due ragazzi di 25 e 21 anni

Canosa di Puglia, 19 gennaio 2025 – Tragico schianto la notte scorsa in Puglia. Due ragazzi sono morti in un incidente stradale sulla statale 93, all'altezza del casello autostradale di Canosa di Puglia, nel nord Barese. L’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un tir.

A perdere la vita sono stati Giovanni Fiore, di 25 anni, e Francesco Minervini, di 21, entrambi di Canosa di Puglia. Inutile l’intervento dei soccorritori, allertati dagli automobilisti di passaggio. Per estrarre i due corpi dalle lamiere del veicolo è stato necessario un lungo intervento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta.

Ancora da chiarire cosa sia successo, forse un sorpasso azzardato da parte del giovane alla guida dell’auto, reso di certo complicato dall’asfalto viscido e dalla pioggia battente che cadeva sulla zona.

"La nostra città piange due vite spezzate e in questo momento di grande sofferenza, siamo vicini con il cuore, alle loro famiglie condividendone il dolore", scrive il sindaco della cittadina pugliese Vito Malcangio in un post su Facebook in cui esprime il cordoglio alle famiglie. "La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia che ha strappato due giovani vite, lasciando un vuoto che è impossibile da colmare", continua il primo cittadino spiegando che l'incidente "ha lasciato tutti noi senza parole, con un dolore indescrivibile che ci unisce in un abbraccio di tristezza e solidarietà".