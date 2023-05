"Cani e gatti, è un cimitero"

"In 24 ore abbiamo messo in salvo 89 cani e gatti e spostato due canili. Abbiamo anche la possibilità di segnalare a chi ne ha bisogno un servizio per andare a prendere gli animali nelle case delle persone che scappando non se li sono potuti portare dietro", così Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali). Gli animali domestici soffrono e molti sono morti. "A emergenza finita si registrerà un numero molto alto di animali morti – aggiunge Rocchi –. Quando arriveremo nelle case avremo delle orribili sorprese".