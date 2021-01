Napoli, 1 gennaio 2021 - Una donna è stata ferita alla testa da un proiettile vagante esploso durante gli spari dei botti di Capodanno in provincia di Napoli. La donna, che si trovava a casa dell'anziana madre a Mugnano, era affacciata al balcone quando la pallottola l'ha colpita ed è rimasta conficcata nell'orbita all'altezza del sopracciglio destro. Ricoverata all'ospedale Cardarelli, la signora non è in pericolo di vita.

Oltre a lei, a Napoli e provincia si sono registrati solo altri sette feriti (lo scosso anno furono 48). Tre uomini sono ricoverati in ospedale per aver gravi lesioni a una mano, fino alla distruzione dell'arto. Tra di loro, anche uno che alle 4.30 di questa mattina, a Camposano, nel Nolano, ha raccolto un petardo da terra che è esploso subito dopo. Per questi, i sanitari hanno formulato una prognosi di guarigione entro i 21 giorni. Per gli altri quattro, le lesioni sono meno gravi e guaribili in 7 giorni, anche se in hanno comportato la perdita di alcune dita.

San Silvestro: meno interventi dei vigili del fuoco

E, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, stanotte in Italia sono stati 229 gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Un numeroin netto calo rispetto allo scorso anno, quando furono 686. Una diminuzione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest'anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.