Bomba d’acqua nel Nevada Un morto e 70mila intrappolati al mega festival nel deserto

L’ufficio dello sceriffo della contea di Pershing sta indagando su una morte avvenuta durante la pioggia battente al festival ‘Burning Man’ in Nevada. Sabato gli organizzatori hanno chiesto a 70mila ppartecipanti del festival di conservare cibo, acqua e carburante mentre si riparavano sul posto nel deserto di Black Rock dopo che un forte temporale ha colpito l’area. I giovani del mega party alternativo sono intrappolati nel fango: è caduta la pioggia di tre mesi. La maggioranza dovrà attendere forse giorni per lasciare il posto, in una situazione resa precaria anche dalle toilette fuori uso e dalle tende sommerse dal fango. Rinviato per ora il tradizionale momento clou dell’evento, nato come raduno underground ma diventato negli anni meta di influencer social, celebrità e vip della Silicon Valley