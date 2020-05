Roma, 25 maggio 2020 - Bollettino della Protezione civile sul Coronavirus in Italia, alle 18, con le notizie su casi totali, attualmente positivi, morti e guariti. Particolare attenzione al bilancio della Lombardia, dopo il dato di 'zero decessi' del 24 maggio. Intanto via ai testi sierologi su 150mila italiani. E il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, annuncia: "L'app Immuni arriva in 10-15 giorni".

In Lombardia oggi sono stati registrati 148 nuovi casi e 34 decessi. Dall'inizio dell'epidemia i positivi sono 87.258 e i morti 15.874. Gli attualmente positivi sono scesi di 399 unità (in totale 25.215), mentre i guariti/dimessi 513 (46.169). I tamponi effettuati sono stati 5.641 (in totale 675.882), con un rapporto di 2,6% rispetto ai positivi registrati.

Ci sono altri 12 decessi di persone positive al Covid in Piemonte. Il totale è ora di 3.783 deceduti. I guariti sono 15.376 (342 in più rispetto a ieri), mentre i positivi salgono a quota 30.180 (43 in più). I ricoverati in terapia intensiva sono 75 (uno in meno rispetto a ieri) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 6.345. Infine i tamponi diagnostici finora processati, pari a 285.160, di cui 158.371 risultati negativi.

