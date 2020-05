Roma, 9 maggio 2020 - Nuovo bollettino della Protezione civile sull'andamento del Coronavirus in Italia con gli aggiornamenti su morti, contagi e guariti. E, mentre i cardiologi lanciano l'allarme sull'aumento dei decessi per infarto a causa della mancanza di cure o dei ritardi per la paura del contagio, le Regioni scalpitano per le riaperture delle attività procedendo in ordine sparso.

Il bollettino di oggi

Sale a 218.268 il numero degli italiani colpiti dal Coronavirus. Oggi c'è stato un aumento di 1.083 nuovi casi, numero in calo rispetto ai 1.327 di ieri e ai 1.401 di giovedì. I guariti sono 4.008 (ieri 2.747) per un totale di 103.031. I nuovi decessi sono 194 (ieri 243) per un totale di 30.395 vittime. Continua, dunque, a scendere il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 84.842 unità (-3.119 rispetto a ieri quando si era registrato un -1.663). Prosegue inoltre il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 802 unità (ieri di 538) per un totale di 13.834. Si riduce il numero di chi è ricoverato in terapia intensiva: in tutto sono 1034 pazienti, 134 in meno di ieri quando il calo era stato di 143 unità In isolamento domiciliare si trovano attualmente 69.974 positivi (ieri erano 72.157).

Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore, a causa del Covid-19, si sono registrati altre 85 vittime, che portano il totale a quota 14.924 dall'inizio dell'emergenza. Cala dunque il numero dei decessi (ieri l'incremento era stato di 94 morti, l'atro ieri di 134), ma anche quello dei nuovi casi positivi: oggi sono 502 (a fronte dei 609 di ieri). Il numero totale dei contagi raggiunge così quota 81.225. Scendono di 70 unità rispetto a ieri le persone in terapia intensiva, ora sono 330. Sono meno anche i ricoverati non in terapia intensiva: 5.535 in tutto, 167 meno di ieri. Il numero di tamponi effettuati è arrivato a 477.765 e ieri ne sono stati fatti 11.478.

Emilia Romagna

Sono 121 i nuovi contagi (su 5.500 tamponi) in Emilia-Romagna, con altri 30 decessi. Crescono ancora i guariti, 420 nelle ultime 24 ore, per un calo dei contagiati attuali di -329 persone: sono scesi a 7.401 gli ammalati, 4.963 dei quali a casa. Giù ancora i ricoveri sia in terapia intensiva (-8 da ieri,155 in tutto) e nei reparti covid (-76). I nuovi decessi sono cinque a Piacenza, due a Parma, tre a Reggio, cinque a Modena, sette a Bologna, uno a Ferrara, due a Ravenna e a Forli'-Cesena, tre a Rimini.

Le altre notizie di oggi

No a bar aperti in Calabria, il Tar accoglie il ricorso del governo

Cosa riapre l'11 maggio regione per regione

I saldi estivi 2020 posticipati al 1 agosto

Approfondimenti

Speciale Coronavirus - Mappa del contagio nel mondo - Scienzati: "Covid diventerà un raffreddore"

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19