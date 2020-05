Roma, 9 maggio 2020 - Tra le tristi conseguenze dell'emergenza Coronavirus in Italia c'è il fortissimo aumento della mortalità per infarto, che è addirittura triplicata passando dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza di cure (la riduzione dei ricoveri è stata del 60%) o dei ritardi (i tempi sono aumentati del 39%), causati dalla paura del contagio. A snociolare i dati è Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC), a seguito di uno studio nazionale in 54 ospedali, nella settimana 12/19 marzo, durante la pandemia di Covid-19, confrontandola con lo stesso periodo dello scorso anno. La situazione rischia di bruciare 20 anni di prevenzione.

Bergamo, crisi sociale

A Bergamo e provincia quasi 90.000 lavoratori attendono il pagamento degli ammortizzatori sociali su 160.000 aventi diritto a marzo e aprile. Emerge da un'analisi del segretario provinciale della Cisl, Danilo Mazzola, che paventa rischi per la tenuta sociale. Circa il 30%, 48.000 lavoratori, attende il pagamento diretto da parte dell'Inps di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario Fis. Altri 20.000 attendono la cassa in deroga e altrettanti dell'artigianato il Fsba.

Milano mutuo soccorso, racconti 14 milioni

Nel corso del quotidiano intervento su Facebook, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato di avere raccolto 14 milioni, "grazie al contributo dei donatori", per il Fondo di Mutuo Soccorso comunale. "La Giunta ha deliberato - queste le sue parole - che 4,5 mln andranno per l'immediato bisogno alle famiglie piu' in difficolta', 2,5 mln a nidi e materne privati che complementano l'offerta pubblica e sono in difficolta' e due alle piccole iniziative del mondo della cultura che sono in difficolta' estrema. Il resto lo consegnamo al consiglio comunale, che aveva gia' 3 milioni e, a questo punto, ha una somma a disposizione per le piccole iniziative economiche". "Chi piu' ha - ha concluso Sala - piu' aiuta e sostiene chi ha di meno perche' siamo tutti sulla stessa barca".

