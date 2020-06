Roma, 16 giugno 2020 - Bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18 gli aggiormenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Massima attenzione all'andamento del contagio in Lombardia. Intanto, in Gran Bretagna uno studio dell'Università di Oxford annuncia un nuovo farmaco, l'antinfiammatorio steroideo desametasone, che ha salvato la vita di un terzo dei casi più gravi.

Covid, il bilancio del 16 giugno

Nuovi casi in calo oggi: 210 positivi nelle ultime 24 ore, contro i 303 di ieri, per un totale di 237.500 casi totali. A pesare, questa volta in positivo, sono come sempre i numeri della Lombardia, che oggi fa segnare 143 nuovi contagi contro i 259 di ieri. Dati confortanti anche rapportandoli al numero di tamponi, 46.882 contro i 28.107 di ieri. Si mantiene ai minimi il numero dei decessi, 34 oggi contro i 26 di ieri, comunque il secondo dato migliore di sempre. Le vittime in totale sono 34.405. In 10 regioni non si registrano decessi nelle 24 ore: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Più che raddoppiati i guariti, 1.516 oggi contro i 640 di ieri, per un totale di 178.526. Per effetto di quest'ultimo dato in particolare, cala in modo consistente il numero dei pazienti attualmente positivi, 1.340 in meno oggi, per un totale che scende a 24.569. E prosegue il calo dei ricoveri, oggi piuttosto netto: quelli in regime ordinario sono 188 in meno, 3.301 totali, mentre le terapie intensive calano di 30 unità (in buona parte in Lombardia) e scendono per la prima volta dal 2 marzo sotto quota 200, a 177. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 21.091.

Emilia Romagna

Altri 13 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, (in tutto sono 28.097 da inizio epidemia), di cui 9 asintomatici, individuati attraverso l'attività di screening regionale, e 2 decessi (complessivamente sono arrivati a 4.209). I tamponi effettuati sono 6.200 che raggiungono così complessivamente quota 417.184, più altri 1.748 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 106, per un totale di 22.483: l'80% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.405 (-95 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.214, -85 rispetto a ieri: oltre l'86% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (- 2), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 180 (-8).

Lazio

"Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi di cui uno riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 112 casi positivi e 5 decessi correlati. Il caso è esterno alla struttura di Pisana ed è riferito alla Asl Roma 3. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti". A dirlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione i decessi sono stati 3 nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 169 i guariti raggiungendo un totale complessivo di 6.024 che sono oltre cinque volte il numero degli attuali positivi.

Toscana

In Toscana sono 10.191 i casi di positività, 3 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.637 (l'84,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 296.812, 3.129 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.912. Gli attualmente positivi sono oggi 463, -5,3% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne, con un'età media di 86,3 anni.

Marche

Un ricovero in più nelle ultime 24 ore nelle Marche, anche se restano zero i pazienti in terapia intensiva. I casi positivi da inizio emergenza salgono a 6.763 (+1), di cui 5.168 dimessi/guariti (+16), 582 in isolamento.

