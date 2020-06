Pechino, 16 giugno 2020- La situazione è "estremamente grave" per il sindaco della capitale cinese. Anche oggi a far scattare l'allarme contagi da Coronavirus nel mondo è Pechino: sono 40 i nuovi casi di Covid-19 in Cina, di cui 27 solo nella capitale, che è impegnata "in una corsa contro l'orologio" per contrastare questa nuova ondata. A riferirlo è il portavoce della megalopoli, Xu Hejian. Arriva lo stop ai bus a lunga percorrenza, che collegano Pechino al resto della Cina.

Intanto nel resto del mondo sono stati superati 8 milioni di contagi da Covid-19, stando ai dati della Johns Hopkins University, mentre i decessi sono 435.574. Gli Usa sono il paese più colpito con 2 milioni e 11 mila casi, secondo il Brasile con 888mila contagi. Seguono la Russia con oltre 536mila infezioni, l'India con oltre 332mila, il Regno Unito con oltre 298mila e la Spagna con oltre 244mila. L'Italia è il settimo paese al mondo con 237.290 casi.

Cina

Torna l'incubo coronavirus a Pechino, che ha innalzato il livello di allerta dal terzo al secondo grado, ha chiuso tutte le scuole primarie e secondarie a partire da domani, dopo il focolaio nel mercato all'ingrosso Xinfadi, 106 casi di contagio. Chi vive in aree a medio o alto rischio di contagio non può spostarsi, mentre potrà farlo chi dimostra di essere risultato negativo al tampone entro sette giorni dalla partenza. Per tutti, obbligatorio indossaare la mascherina in aree affollate o in luoghi chiusi.

Nuove restrizioni in una situazione già definita "estremamente grave" dalle autorità locali che in un comunicato assicurano di prendere "le misure più decise". Oggi sono stati registrati 27 casi nella capitale su quaranta a livello nazionale, e da giovedì scorso sono 106 i casi di contagio nella citta': di questi, 78 sono stati rilevati nel distretto di Fengtai, dove si trova il mercato Xinfadi, e almeno una infezione è stata accertata in nove dei sedici distretti della città.

Pesanti anche le ricadute sui trasporti: i due aeroporti della capitale hanno sospeso i voli inter-provinciali, mentre è vietato uscire dalla città ai taxi e ai servizi di ride-sharing on line. Previste sanzioni dure per chi non rispetta i divieti. Sono stati sospesi alcuni bus a lunga percorrenza. Allarme anche a Shanghai, dove chiunque arrivi dalla capitale deve fare una quarantena di 14 giorni.

Gran Bretagna

La Gran Bretagna registra 38 morti da coronavirus e 1.056 contagi nelle ultime 24 ore. Il totale, secondo i dati delle autorità sanitarie è di 41.736 decessi e 296.857 contagi dall'inizio dell'epidemia. I dati presentati il lunedì risentono normalmente di un rallentamento della registrazione di nuovi casi e decessi durante il weekend.

Qatar

Superando il bilancio di 80mila casi di Coronavirus, il Qatar, piccolo stato arabo del Golfo, incalza ora la Cina, paese dove è nata l'epidemia e che con 83.221 casi occupa attualmente la 19esima posizione nella classifica mondiale dei paesi più colpiti dalla pandemia. Oggi,infatti, il ministero della Salute qatriota ha annunciato 1.201 nuovi casi di infezione da Covid-19, portando il totale a 82.077, come ha riferito l'emittente al Jazeera. Con 4 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il bilancio ufficiale delle vittime della pandemia nel Paese è salito a 80.

Usa

Solo nelle ultime 24 ore, sono 385 le vittime per Covid confermate negli Stati Uniti. Il totale dei decessi è ora di 116.114, mentre oltre 2,1 milioni di persone sono state contagiate. L'aumento di casi di Coronavirus in alcuni Stati Usa sta alimentando la possibilità di nuovi lockdown. Nel weekend, non stati registrati incrementi record di contagi in Texas, Arizona, California e Florida, ma il sindaco di Austin, capitale del Texas, Steve Adler, ha esteso fino al 15 agosto l'ordine di stare a casa per l'aumento del numero dei ricoveri. Sono almeno 2.326 le persone che sono state ricoverate lunedì per Covid-19 in Texas.

Intanto, appare scongiurata almeno per il momento una nuova guerra commerciale tra Usa e Cina. Riprendono alcuni collegamenti aerei passeggeri tra Usa e Cina, dopo il blocco dei viaggi per la pandemia da Covid-19. Il dipartimento Usa dei Trasporti ha rivisto i piano e annunciato che vi saranno quattro collegamenti a settimana, mentre eventuali aumenti dell'offerta dovranno essere oggetto di negoziazione. Una decisione che segue l'autorizzazione concessa dall'Autorità per l'aviazione civile della Cina a Delta Air Lines e United Airlines di riprendere i collegamenti tra i Paesi.

Canada

Nella notte si sono tenuti i colloqui fra Ottawa e Washington per estendere la chiusura delle frontiere, serrate dallo scorso 21 marzo, nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. A riferirlo è il primo ministro canadese Justin Trudeau: "È chiaro che c'è vasto consenso fra le provincie (canadesi) rispetto alla necessità di mantenere le misure riguardanti le nostre frontiere". Poi, nel corso della conferenza stampa, ha aggiunto "Continueremo a discutere con gli Usa su come procedere. La nostra priorità è mantenere la sicurezza dei canadesi garantendo allo stesso tempo il flusso di beni e servizi essenziali". Quella fra Usa e Canada è la più lunga frontiere al mondo, 8.900 chilometri.

Polonia

La Polonia ha registrato 407 nuovi casi di contagio, 216 dei quali in Silesia settentrionale nelle comunità di minatori. Il bilancio dei casi nel Paese è pari a 30.195. Nelle ultime 24 ore si registrano anche altri 16 morti, per un totale di 1.272. Il governo polacco ha avviato test di massa sui lavoratori di 12 miniere e le loro famiglie e nei siti la produzione è stata sospesa alla fine della scorsa settimana. Circa il 20% degli oltre 30mila casi di contagio è stato individuato proprio tra i minatori, ma il 98% di coloro che hanno contratto il Coronavirus è asintomatico e soltanto il 12% ha passato il contagio ai familiari secondo il ministero della Salute.

Russia

La Russia ha registrato nuovamente oltre 8mila casi giornalieri di Coronavirus. Nella ultime 24 ore, in totale sono 8.248 i contagiati e 193 i decessi tra i pazienti affetti da Covid-19. Il totale delle infezioni sale a 545.458 in tutto il Paese. I decessi sono 7.248.

Germania

Sale leggermente il bilancio dei contagi e delle vittime da Coronavirus anche in Germania. Altri 378 casi confermati, per un totale che passa a 186.839, secondo i dati del Robert Koch Institute. Nello stesso arco temporale ci sono stati anche nove decessi tra i pazienti affetti da Coronavirus: il totale dei morti è pari a 8.800.

Svizzera

Altri 15 nuove infezioni da Coronavirus in Svizzera e Liechtenstein nelle ultime 24 ore. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) i casi complessivi di Covid-19 sono 31.146. Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 14, mentre tra sabato e domenica 23. Secondo il bilancio giornaliero dell'Ufsp, in totale sono decedute 1.678 persone, una in più di ieri. Il totale rimane dunque fermo a 3.321 casi positivi e 350 decessi.

Turchia

L'aumento dei casi in Turchia registrato negli ultimi giorni ha spinto le autorità prendere provvedimenti, con l'utilizzo della mascherina che torna obbligatorio in altre 5 province. A darne l'annuncio il ministro della Salute, Fahrettin Koca, che con l'obbligatorietà della mschera nelle popolose province di Diyarbakir, Erzurum, Sanliurfa, Rize e Kayseri ha portato a 42, su un totale di 81, il numero delle circoscrizioni del Paese dove ora l'utilizzo della mascherina è obbligatorio. In Turchia (82 milioni di abitanti) dal 10 marzo a oggi sono stati registrati circa 180 mila casi di Coronavirus, che hanno causato la morte di più di 4.800 persone. Attualmente sono circa 23 mila i casi noti di persone affette dal virus.

Ucraina

La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stata ricoverata in ospedale dopo avere contratto il Coronavirus. La settimana scorsa Olena Zelensky, 42 anni, era risultata positiva al test, mentre i tamponi effettuati sul presidente e i loro due figli avevano dato esito negativo. Olena Zelensky, secondo quanto si è appreso, sarebbe in condizioni stabili e al momento non necessita di ossigeno supplementare. "La moglie del presidente è in isolamento e sotto osservazione medica", ha affermato l'ufficio del presidente. Il numero di nuovi casi di Covid-19 in Ucraina è aumentato dalla scorsa settimana, dopo che la maggior parte delle restrizioni sono state allentate.

India

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 380 decessi a causa del Coronavirus e 10.667 nuovi casi, portando così a 9.900 il totale delle vittime e a 343.091 quello dei contagi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, Satyendar Jain, che è stato ricoverato in ospedale a causa di "un improvviso calo dei livelli di ossigeno" e di una febbre molto alta, sintomi che hanno fatto sospettare il contagio del Coronavirus. Secondo quanto si è appreso, Jain sarà sottoposto in giornata al test sul Covid-19. Ieri il ministro ha partecipato a una riunione con il suo omologo degli Interni Amit Shah e con il premier di Delhi, Arvind Kejriwal. Quest'ultimo è risultato negativo al test a cui si è sottoposto la settimana scorsa dopo aver lamentato febbre e mal di gola.

Nuova Zelanda

Otto giorni dopo essere stata dichiarata Covid-free, la Nuova Zelanda non lo è più. Le autorità sanitarie hanno dato notizia di due nuovi contagi, i primi in quasi tre settimane. Si tratta di due donne, parenti, tornate dal Regno Unito. Nel paese sono stati registrati oltre 1.500 casi di coronavirus e 22 decessi.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato altri 34 nuovi casi di contagio, per il terzo giorno consecutivo le nuove infezioni restano sotto quota 40. Tra i nuovi contagi si contano 21 infezioni locali. Il totale dei casi nel Paese è pari a 12.155. Nelle ultime 24 ore si conta anche un nuovo decesso, per un totale di 278 morti.

Ecuador

L'Ecuador ha prolungato per altri 2 mesi lo stato di emergenza in vigore dal 16 marzo scorso. Il paese latinoamericano è stato duramente colpito dal Coronavirus, con oltre 47 mila casi e 3.929 vittime registrati ufficialmente in un paese da 17,5 milioni di abitanti. La decisione del governo è motivata con il perdurare di una situazione di "calamità pubblica" e di una emergenza economica giorni, come consentito dalla Costituzione. Ora lo stato di emergenza durerà fino al 13 agosto, consentendo al governo di mantenere il coprifuoco, la mobilitazione delle forze armate e la sospensione degli assembramenti. Nonostante un inizio di allentamento delle misure di confinamento dal mese scorso, in Ecuador scuole, università e i confini esterni del paese sono ancora chiusi.

Iran

Il ministero della Salute iraniano ha annunciato oggi di aver registrato nelle ultime 24 ore 115 decessi a causa del Coronavirus portando il bilancio ufficiale delle vittime a 9.655, come riferiscono media ufficiali. In una dichiarazione ripresa dall'agenzia di stampa ufficiale Irna, la portavoce del ministero della Salute Sima Sadat Lari ha annunciato anche 2.563 nuovi casi di Covid-19 registrati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, portando il totale delle persone infette a 192.439.

Arabia Saudita

Da quando è scoppiata la pandemia lo scorso marzo, l'Arabia Saudita non aveva mai toccato un picco di contagi come quello di oggi: 4.267 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ad annunciarlo è ministero della Salute. Il numero totale delle persone infette sale a 136.315, collocando il Paese al 16esimo posto nella classifica mondiale dei più colpiti dal virus, come ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Spa. Con 41 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 1.052.