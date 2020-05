Roma, 30 maggio 2020 - Certificato il nuovo step della Fase 2 (in pratica una Fase 3) con il ritorno degli spostamenti tra regioni a partire dal 3 giugno, gli occhi restano puntati sul bollettino quotidiano della Protezione civile, che monitora l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Aggiornamenti dalle 18 su contagi (incremento dei casi totali), attualmente positivi, morti e guariti. Oggi intanto è arrivata l'accusa della Corte dei Conti sulla situazione della sanità italiana: "Privilegiati grandi ospedali e medici emigrati all'estero, popolazione senza protezioni adeguate nell'emergenza Covid". Il documento evidenzia la 'fuga' dei medici per mancanza di posti e bassi stipendi. In base ai dati Ocse, negli ultimi 8 anni sono stati più di 9mila i camici bianchi formatisi in Italia che se ne sono andati.

Il bilancio del 30 maggio

​Lombardia, 67 morti

Oggi in Lombardia sono stati registrati 221 nuovi positivi e 67 decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i contagi sono 88.758, mentre i decessi 16.079. Gli attualmente positivi calano di 874 unità (in totale 21.809), mentre i guariti/dimessi 1.028 (50.870). I tamponi effettuati sono stati 14.301 (741.447), con un rapporto tamponi/poisitivi dell'1,5%. Ieri i nuovi positivi erano stati 354, i morti 38. Contagi in calo anche nel Milanese: oggi sono stati registrati 62 casi in provincia e 25 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana i nuovi contagi erano stati 74, a Milano 32.

Emilia Romagna, il virus frena

Oggi si contano 5 persone che hanno perso la vita in Emilia Romagna, per un totale di 4.107 morti dall'inizio della crisi. Oggi inoltre 20 casi di positività in più rispetto a ieri, di cui la metà sono asintomatici e derivano dall'attività di screening regionale. Le nuove guarigioni sono invece 300, per un totale di 20.373 persone: oltre il 73% sul totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Continuano inoltre a calare i numero malati effettivi, che ad oggi sono 3.279, ovvero 285 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva (oggi sono 65, ovvero 11 in meno) e quelli ricoverati negli altri reparti covid (398 in tutto, 31 in meno rispetto a ieri). In calo anche le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatiche, che sono in tutto 2.816 (circa l'86% di quelle malate), 243 in meno rispetto a ieri. Oggi sono stati refertati 4.464 tamponi, che raggiungono così quota 321.373 in totale, a cui si aggiungono 2.820 test sierologici.

Forlì, guarita a 103 anni

Liguria, 7 morti e altri 32 contagi

Scendono ancora i positivi al Covid-19 in Liguria, poco più di tremila, con 198 casi in meno (nel dettaglio sono 3.035). Ma si registrano ancora vittime, 7 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.457 dall'inizio dell'emergenza e ancora contagiati, 32 nell'ultima giornata. La pressione sugli ospedali continua però a ridursi: oggi risultano 10 ricoverati in meno per un totale di 195, di cui 9 in terapia intensiva. Le persone giudicate guarite grazie a un doppio tampone negativo sono 223. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.719, portando a 104.892 il numero di tamponi fatti fino ad oggi.

Toscana, dodici i nuovi contagiati e sei decessi

Il Covid 19 nelle regioni

Provincia per provincia

