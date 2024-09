Boccia e l’intervista di Sangiuliano al Tg1: “Iniziamo a dire bugie”

Roma, 4 settembre 2024 – “Con Boccia avevo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico. Ma le ho pagato sempre io viaggi e trasferte. Su questo terreno non sono ricattabile”. È l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Tg1, che mostra quindi le ricevute di pagamento e ribadisce: “Mai un euro del ministero è stato speso per Maria Rosaria Boccia. “Ho presentato le mie dimissioni alla premier Giorgia Meloni, ma le ha respinte”, ha aggiunto Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia

Appena prima della messa in onda dell’intervista, Maria Rosaria Boccia ha lanciato un altro messaggio attraverso le sue storie su Instagram: una confezione di popcorn e l'immagine del Tg1 con la scritta “Tutto arriva per chi sa aspettare”.

In un post successivo Boccia, sempre riferendosi all'intervista, ha scritto di attendersi chiarimenti su due punti: “Perché è stata strappata la nomina? Perché nelle due dichiarazioni al quotidiano La Stampa è stata storpiata la verità?”. Poi ha continuato: “Spero di non dover smentire ancora! Un bugiardo recidivo in Parlamento non sarebbe sicuramente gradito!”.

Alle parole del ministro “Non sono ricattabile”, immediata la replica dell’influencer: “Iniziamo a dire bugie!”.