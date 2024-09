Sangiuliano al Tg1: io e Boccia avevamo una relazione. “Meloni ha respinto le mie dimissioni. Non sono ricattabile”

Roma, 4 settembre 2024 – Ha quasi il tono liberatorio di una confessione sofferta l’intervista al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, anticipata dal Tg1 delle 20. Dopo giorni di smentite, a sorpresa, Sangiuliano ammette: “Con Boccia avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico” dice a proposito della mancata nomina dell'imprenditrice e influencer al ruolo di consigliera per i Grandi Eventi. E aggiunge: “Ho presentato le mie dimissioni alla premier ma le ha respinte”.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Tg1

È un ministro, visibilmente emozionato quello che va in tv e si scusa con le persone a lui care, coinvolte nella vicenda, e conferma ancora una volta la sua versione dei fatti: nessun euro di soldi pubblici è stato speso per pagare le trasferte con Maria Rosaria Boccia. "Ho pagato tutto io. Non sono ricattabile" ripete Sangiuliano riferendo di aver mostrato al direttore del tg, Gian Marco Chiocci, i suoi dati bancari e i biglietti del treno per Milano e dell'aereo per Taormina, presi insieme a Boccia. "Sono stati pagati da me – precisa – con la carta di credito che fa riferimento al mio conto personale. Mi pesa parlare di questo. È un rapporto personale affettivo" confessa. Ma, dopo giorni di gossip e smentite, il chiarimento è necessario e atteso, anche da Maria Rosaria Boccia che poco prima della messa in onda posta sui social l’immagine di coperturna del Tg1 e una confezione di pop corn con la scritta: "Tutto arriva per chi sa aspettare". Ma poco dopo si trova a battibeccare a distanza col ministro: “Iniziamo a dire bugie! Su questo terreno non sono ricattabile...” ribatte con una storia su instagram.

Le scuse alla moglie

Poi, con le lacrime agli occhi il ministro ha chiesto scusa alle persone a lui più vicine in questa vicenda: "La prima persona a cui devo chiedere scusa, perché è una persona eccezionale, è mia moglie. Chiedo scusa a Meloni per l'imbarazzo procurato a lei e al governo. Chiedo scusa ai miei collaboratori che si sono trovati coinvolti nella vicenda”.

Il centrodestra per ora continua a quindi sostenere il ministro: "Io mi fido dei colleghi con cui lavoro" dice il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche il responsabile dell'organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, al termine della riunione dell'esecutivo del partito, interpellato sul caso Sangiuliano, alla domanda se sia stata rinnovata la fiducia al ministro replica "Nessuno l'ha mai tolta". Ma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è più duro: a Sangiuliano, dice, "certamente rivolgerei un invito alla cautela quando si occupano posti di responsabilità". "Siamo all'autoassoluzione in diretta tv. Con il principale tg del servizio pubblico televisivo utilizzato per finalità personali. Aspettiamo il ministro Sangiuliano in parlamento per illustrare i dettagli di questa torbida vicenda che lo riguarda e che sta Imbarazzando l'intero governo". È secco il commento della capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi.