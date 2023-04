Berlusconi, prima notte fuori dalla terapia intensiva. Oggi il bollettino medico

Milano, 17 aprile 2023 – Prima notte trascorsa fuori dalla terapia intensiva per Silvio Berlusconi, che da ieri è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano.

È atteso per oggi il bollettino medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, ricoverato per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier, in ospedale dallo scorso 5 aprile, è rimasto in terapia intensiva per 12 giorni.

A confermare i miglioramenti di Berlusconi, anche il fratello Paolo ieri all’uscita dal San Raffaele. L’imprenditore ha risposto “sì” a chi gli ha chiesto delle dimissioni dell'ex premier dal reparto di terapia intensiva. Da dietro il finestrino dell'auto, ha poi mostrato ai cronisti un pollice in su, dicendo “tutto bene” e facendo poi con le mani il gesto di invito alla cautela: “Piano piano”. “Mi auguro che finiate presto questo vostro lavoro: vuol dire che va tutto bene”, ha aggiunto.