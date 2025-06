Il Bayesian riemerge dell’acqua: ecco come appare dopo 10 mesi. Le operazioni in diretta

Roma, 21 giugno 2025 – Eccolo, il megayacht Bayesian. Completamente fuori dall’acqua, riemerso dopo 11 mesi da quel maledetto 19 agosto 2024, quando il veliero del magnate inglese Mike Lynch affondò al largo di Porticciolo, nel Palermitano. Nel naufragio morirono sette persone, compreso lo stesso Lynch. Ieri l’imbarcazione era stata riportata a filo del mare dalla profondità di 49 metri. Per nulla semplici le operazioni di recupero: lo scafo blu è imbracato da due cinghie, dal suo interno in queste ore viene pompata fuori l'acqua che vi entrò ormai quasi un anno fa.

Le operazioni di recupero del veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno (Ansa)

I lavori – curati dal consorzio britannico Tmc Marine – vengono eseguiti sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera, a bordo il sostituto procuratore di Termini Imerese Raffaele Cammarano e i consulenti della procura. Le varie fasi si svolgono lentamente e con cautela anche per evitare eventuali pericoli di inquinamento.

Sul posto sono presenti i tecnici dell'Arpa e l'area è sorvolata da droni con raggi infrarossi in grado di individuare immediatamente qualunque alterazione chimico-fisico dell'acqua che sarà monitorata sia durante il recupero del relitto che durante il trasporto del Bayesian al porto di Termini Imerese.

Lo yacht, che ieri è stato portato a 10 metri di profondità, rimarrà sollevato, probabilmente fino a lunedì, per permettere la completa fuoriuscita dell'acqua.

Le operazioni di recupero del veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno (Ansa)

L’albero distaccato

Venerdì "è stato completato in sicurezza" il distacco dell'albero di 72 metri della nave, "utilizzando un utensile da taglio di precisione a filo diamantato telecomandato", spiegava Tmc Marine. L'albero è stato adagiato sul fondale è sarà recuperato già oggi, ha detto ai giornalisti Michele Maltese, Capitano di vascello, direttore marittimo della Sicilia occidentale.

Nei prossimi giorni - illustrava la società – saranno installati tubi e tappi nelle bocchette laterali dei serbatoi di dritta, ora accessibili, che in precedenza si trovavano direttamente sul fondale marino”.

Il Bayesian è stato riportato a galla dalle gru Hebo (Ansa)

Il superyacht, che sarà tenuto ora in posizione verticale per una notte, sarà trasportato dall'Hebo Lift 10 nel porto di Termini Imerese lunedì, dove lo scafo sarà successivamente sollevato su una struttura in acciaio appositamente realizzata che attende sulla banchina. L'area interdetta attorno al luogo in cui si trova il relitto è di circa 650 metri.