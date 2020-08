Roma, 19 agosto 2020 - Gira in queste ore sui social un presunto protocollo sulla gestione dei casi di Coronavirus a scuola. In base a questa sedicente notizia, si sostiene che nell'eventualità in cui un alunno presentasse sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19, ai genitori non sarebbe permesso di prelevare il figlio per portarlo a casa. Il bambino, viene spigato, sarebbe affidato direttamente all'autorità sanitaria.

Una versione dei fatti che costringe il ministero dell'Istruzione a scendere in campo in prima 'persona' per una secca smentita. "Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all'interno dell'istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19", si legge sui social del Miur. "Niente di più falso, ovviamente". Il Protocollo di sicurezza prevede "invece che si debba provvedere quanto prima possibile 'al ritorno al proprio domicilio' e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti".