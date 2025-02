Decreto autovelox, l’esperto: “Servono ancora mesi prima che possa entrare in vigore”

Verona, 27 febbraio 2025 – Autovelox e multe nulle in tutta Italia per mancata omologazione. Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, esperto di sicurezza che ha lavorato al decreto voluto dal governo per sanare il vulnus: quando arriva il testo?

"Il tavolo tecnico ha concluso il suo lavoro, il testo è sul tavolo del ministro Matteo Salvini. Il decreto riguarda tutti gli strumenti di misurazione della velocità".

I tempi previsti?

"Il decreto dovrà essere mandato alla Ue, per seguire la stessa procedura del seggiolino anti abbandono. E dovrà passare anche il vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Solo allora potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di un testo molto tecnico, ci sono sei articoli e 40 pagine con le procedure da adottare per le omologazioni di questi apparati. Di sicuro, non potrà entrare in vigore prima dell’estate".

E come sarà ottenuta l'omologazione?

"Si prende come spartiacque il decreto ministeriale 282 del 2017. Gli strumenti approvati da quel momento in avanti, avranno un'omologazione d'ufficio. Quelli antecedenti, dovranno passare un'ulteriore attività tecnica presso i laboratori autorizzati. Naturalmente, dovranno essere le ditte a consegnare strumenti in regola”.

Cosa significa 'omologazione d'ufficio'?

“Ante 2017, ci dovrà essere un’istanza particolareggiata. Dopo, il percorso sarà più semplice. Non posso aggiungere altro. Di certo, occorre che questo decreto venga pubblicato celermente per mettere ordine. Bene fa il Comune di Bologna a presentare appello nelle varie sentenze. Ricordo che finora si è espressa un'unica sezione civile della Cassazione. Sarebbe invece opportuno che si pronunciasse a sezioni unite, per capire se tutti i giudici concordano".

Ma le ordinanze sono almeno 4.

"Potrebbero essere anche trecento. A noi interessa capire se è l'orientamento globale della Suprema Corte. Ricordo che nessun ministero ha mai detto di spegnere gli autovelox. Non solo, a gennaio la circolare del Viminale, con il parere dell'avvocatura dello Stato, ha chiesto ai prefetti di difendere i verbali perché l’omologazione equivale all'approvazione".

Però i giudici non la pensano così.

"Ma ci sono sentenze di tribunali che non si stanno adeguando".

Quindi, la situazione è caotica.

"Sicuramente non per colpa dei Comuni. Sono 33 anni che aspettiamo il decreto".

Gli autovelox fanno sicurezza o fanno cassa?

"Nella mia esperienza, fanno sicurezza. Se ci sono Comuni che hanno deciso di fare cassa, ne risponderanno. Lo vado dicendo da due anni. A Verona con l'autovelox sono crollati incidenti, morti e feriti. E sarebbe ora di parlare dei costi sociali che ha tutto questo".

Poi ci sono le multe, più 67% quelle da autovelox in 20 grandi città, quasi 76 milioni incassati nel 2022.

"Ricordo che da qualche anno c'è l’obbligo di rendicontare come si spendono gli introiti sulle sanzioni del codice. Le violazioni ci sono. Gli automobilisti molto spesso lampeggiano a chi arriva quando vedono una pattuglia. Tra parentesi, in quel caso c'è un punto da decurtare".

E se vedono il velox rallentano per poi tornare a correre.

"Ormai grazie ai navigatori tutti sanno dove sono ubicati i velox. Ma io ritengo che siano utili per la sicurezza stradale. E sfido chiunque a dimostrarmi il contrario".