Autovelox ‘congelati’ a Pordenone, il comandante: “Ogni giorno 4 pattuglie sulle strade per la sicurezza”

Pordenone, 27 febbraio 2025 - Il caos autovelox a Pordenone è stato declinato così: non esistono postazioni fisse, "dalla prima sentenza della Cassazione sulla mancata omologazione non organizzo più pattuglie mobili". Lo chiarisce a Quotidiano.net Maurizio Zorzetto, comandante della polizia locale di Pordenone.

A maggio aveva dichiarato al nostro giornale: “Nessuno strumento è omologato. Non posso trascurare la Cassazione. Noi chiediamo il rispetto delle leggi e le rispettiamo a nostra volta”.

Comandante, quali sono i dati degli incidenti? La situazione è peggiorata?

"No, il numero degli incidenti è rimasto lo stesso".

Che cosa fa per la sicurezza stradale?

"Ogni giorno abbiamo quattro pattuglie di polizia locale sulle strade. Questo presidio del territorio dà i suoi frutti. Perché è un modo per fare prevenzione ma anche deterrenza”.

L'autovelox fa sicurezza stradale o fa cassa?

"Risponderei così. Se qualcuno pensa che sia la soluzione per tutti i mali, ha le idee davvero confuse. Dipende dal tipo di strada".

Spieghi meglio.

"L'autovelox, a mio parere, deve essere installato su strade pericolose anche per le pattuglie, ad esempio le statali, viabilità di lunga percorrenza e scorrimento dove la velocità stessa dei veicoli rischia di mettere in pericolo l'incolumità di chi fa il proprio mestiere. In quei casi, questi strumenti possono dare un contributo importante. E vale lo stesso concetto per le autostrade, dove è installato il tutor".