Trento, 2 febbraio 2019 - La neve copiosa manda in tilt la viabilità in Alto Adige: bloccata da ieri sera l'Autostrada del Brennero. A causa dei mezzi pesanti rimasti fermi per la nevicata, è ancora chiuso il tratti tra Chiusa e Vipiteno (direzione nord). Una valanga si è abbattutta sulla carreggiata all'altezza di Terme di Brennero, per fortuna nella porzione già esclusa al traffico.

Come annunciato dalle previsioni meteo, una fase massiccia di 'big snow' colpisce tutto l'arco alpino in queste ore. Per la A22, Autrostrade per l'Italia (viabilità in tempo reale) segnala la chiusura degli svincoli:

in entrata a Chiusa verso Brennero (Km 53 - direzione: Brennero).

in entrata a Bressanone verso Brennero (Km 38 - direzione: Brennero)

in uscita a Bressanone Zona Industriale provenendo da Brennero (Km 47.7 - direzione: da Brennero)

in entrata a Bolzano Nord verso Brennero .

DOVE SONO LE CODE - La protezione civile a fine mattinata annuncia che il caos è "in via di risoluzione", ma invita a rinviare le partenze. Nel primo pomeriggio di oggi si registravano ancora otto chilometri di coda tra Bolzano Nord e Chiusa, sei tra Dogana del Brennero e Vipiteno, e due tra Trento Sud e Trento Nord. Disagi anche sulla statale del Brennero, bloccata in entrambe le direzioni in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.

L'SOS: SENZA CIBO E ACQUA - E dall'A22 una mamma col marito e un bambino di 8 anni lancia un sos: "Ci siamo bloccati appena dopo Bressanone alle 21.15 di ieri sera non per colpa nostra visto che viaggiamo in sicurezza con un'auto adatta alla neve e non ci siamo più mossi da allora", racconta all'Ansa Lara Gecchele, poco dopo le 11.30. "Siamo qui da tutta la notte in mezzo ai camion - spiega - che sono tutti nella corsia di sorpasso, anche se gli era vietato e avremo fatto 20 telefonate tra 112, servizio autostrade, protezione civile e nessuno riesce a raggiungerci. Siamo senza cibo, l'acqua è finita. Vogliono forse lasciarci morire qui?".

SBARRATE LE CORSIE DI EMERGENZA - "Stiamo facendo di tutto per liberare quella gente e dare loro il necessario", fa spaere Arnold Schuler, primo vicepresidente della Provincia di Bolzano e assessore provinciale alla Protezione civil -. La situazione era molto difficile. Erano chiuse tutte le corsie, anche quella di emergenza, ed era impossibile arrivare fino alle auto".

CAOS TRENI - Ferrovie dello stato ha attivato il piano neve e gelo per "emergenza grave". Circolazione ridotta sulla linea Fortezza - Brennero, in Alto Adige, dov'è attualmente percorribile uno solo dei due binari. Sulla linea Fortezza - San Candido l'offerta commerciale è riprogrammata con un treno ogni ora, causa problemi in Austria.

BOMBA DI NEVE - Ed è una nevicata di portata storica quella che sta interessando tutto il Trentino Alto Adige e che ha costretto i vigili del fuoco a decine di interventi. La neve fresca caduta nella sola giornata di ieri ha raggiunto numeri importanti, oltre 60 centimetri al passo del Tonale in Trentino tra la Val di Sole e la Valtellina, mezzo metro a Madonna di Campiglio e in diverse località delle Dolomiti, 45 centimetri sulla Paganella. Copiose nevicate a Trento e soprattutto Bolzano (precipitazioni cessate solo ieri in tarda serata). Sulle Dolomiti venete nelle ultime 24 ore sono caduti dai 60 agli 80 cm di neve fresca tra i 1.600 e i 1.800 metri di quota ma a Cortina d'Ampezzo e nel Comelico si è giunti fino ad 85 cm.

VALANGA TRAVOLGE SCIATORI - Cinque sciatori sono stati travolti da una valanga a Livinallongo del Col di Lana, nel Bellunese, nella zona del Passo Pordoi. I cinque, che stavano sciando in località Belvedere, erano usciti dalla pista per un percorso in neve fresca, quando è avvenuto il distacco che ha travolto uno di loro. Gli amici sono riusciti a individuare il punto in cui si trovava - i cinque erano sprovvisti di Artva, pala e sonda - mentre sopraggiungeva il personale dell'assistenza piste e del Soccorso alpino. Per il maltempo l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, decollato non appena è scattato l'allarme, è riuscito ad arrivare solo fino ad Arabba, dove la jeep del Soccorso alpino era pronta per il trasporto a monte di personale medico, unità cinofila e tecnico di elisoccorso. Fortunatamente i soccorritori sul posto sono riusciti ad estrarre dalla neve lo sciatore, che non ha riportato alcuna conseguenza.

SLAVINE IN ALTO ADIGE - Oltre quella sull'A22, altre due valanghe sono cadute in mattinata in Alto Adige. Una in Val Sarentino e l'altra in Valdurna. Non risultano al momento mezzi o persone coinvolti, ma sono state chiuse rispettivamente la statale della Val Sarentino tra Riobianco e Poennes e la provinciale a Valdurna. L'allerta slavine in tutto il Trentino Alto Adige è alta (livello 4): chiusi ieri sera i passi Gardena (Ss243), Valparola, Falzarego (Ss48) e Pordoi (Ss48). Per motivi di sicurezza è stata chiusa all'altezza del paese di Gomagoi la strada statale 622 isolando così il centor di Solda. In Austria resta chiusa la statale del Brennero tra Matrei e Schoenberg interessata ieri da una valanga.

ACQUA ALTA A VENEZIA - Picco di acqua alta a Venezia, che in centro ha raggiunto i 111 cm d'altezza sul medio mare. Era prevista una marea di 120 ma l'allentarsi del vento di scirocco ha contenuto di poco l'innalzamento. Si è trattato di un codice arancio, marea molto sostenuta, che ha portato a ricoprire d'acqua il 12% del selciato del capoluogo lagunare.

ALLERTA FIUMI IN TOSCANA - Fiumi sorvegliati speciali in Toscana, primo su tutti il Serchio a Lucca. La Sala della protezione civile regionale, in coordinamento con il Centro Funzionale e le sale operative di Province e Prefetture, hanno fatto il punto nella notte. La pioggia è in attenuazione rispetto alla notte, ma si avverte la popolazione di prestare la massima attenzione, mantenendosi lontani dai corsi d'acqua, dagli argini dai ponti e dalle zone depresse.

MODENA E BOLOGNA - Nel Modenese, il fiume Secchia ha raggiunto il livello 2 di attenzione: chiusi al traffico dalle 7 di oggi ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Transennato anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Allagamenti e smottamenti interessano dalla serata di ieri alcune zone del Bolognese, in particolare sull'Appennino. A Bologna sei famiglie hanno dovuto lasciare la casa per precauzione la propria abitazione.

ROMA, TEVERE GONFIO - La protezione civile ha provveduto a chiudere gli accessi alle banchine del Tevere a Roma per "il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)".

