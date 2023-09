Armamenti a Kiev, gli Usa pronti a inviare i missili a lunga gittata

La Casa Bianca avrebbe deciso di fornire all’Ucraina missili a lungo raggio Atacms già prima della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, ma l’amministrazione Usa non lo ha annunciato ufficialmente per motivi strategici: è quanto riporta il quotidiano britannico ’Financial Times’ citando fornti governative americane. Secondo quanto riferito dalle fonti, Washington avrebbe intenzione di fornire a Kiev una versione del missile armata con bombe a grappolo, e non a testata singola. E si muove anche Berlino nella fitta rete di aiuti militari all’Ucraina. La Germania potrebbe infatti essere spronata a fornire a Kiev i missili da crociera Taurus dopo la decisione degli Stati Uniti di trasferire agli occupati "una piccola quantità" di missili a lungo raggio Atacms. Lo scrive il Wall Street Journal, sostenendo che Berlino più volte a espresso la volontà di "seguire Washington" nella fornitura di nuove armi a Kiev. I Taurus hanno una gittata superiore a circa 500 chilometri.