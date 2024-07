Angelo Onorato trovato morto a Palermo, ecco perché si rafforza la tesi del suicidio

Palermo, 3 luglio 2024 – Si rafforza la tesi del suicidio per la morte a Palermo di Angelo Onorato, 55 anni, marito dell’ex eurodeputata Francesca Donato.

Giallo di Palermo: la risposta del Dna rafforza la tesi del suicidio

Non ci sono tracce di dna diverse da quelle dell’imprenditore-architetto sulla fascetta stretta attorno al collo. L’uomo venne trovato morto in auto a maggio scorso. La scoperta, fatta dalla Scientifica della polizia, conferma la tesi da subito avanzata dagli investigatori e cioè che Onorato, marito dell’ex eurodeputata Francesca Donato, si sia suicidato. Per settimane gli inquirenti hanno fatto accertamenti di ogni genere, patrimoniali e nella sfera personale dell’uomo, ma non sarebbe stato trovato il movente del gesto.

Angelo Onorato

L’architetto era stato trovato morto a Palermo nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa, sabato 25 maggio. “Hanno ucciso mio marito Angelo”, aveva dichiarato la moglie, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato. Onorato è stato trovato proprio dallam oglie e dalla figlia con una fascetta di plastica attorno al collo. La moglie non aveva più notizie di lui dalle 11.

I familiari di Onorato hanno sempre sostenuto di non credere alla tesi del suicidio. La cosa era stata ribadita più volte dalla moglie e dalla figlia.

Il 28 maggio l’autopsia aveva escluso la presenza di altri segni di violenza sul corpo dell’imprenditore se non quello della fascetta bianca stretta attorno al collo.