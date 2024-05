Morte Angelo Onorato, l’autopsia: nessun segno di violenza sul corpo. Cosa aveva detto alla moglie Francesca Donato

Palermo, 28 maggio 2024 – L’autopsia sul corpo di Angelo Onorato non avrebbe rivelato segni di violenza. Si tratta dell’ennesimo tassello nel giallo di Palermo e nella morte dell’architetto di 55 anni, marito dell’eurodeputata Francesca Donato.

Angelo Onorato

L’autopsia è durata quasi 4 ore all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Il medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l’esame alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia Onorato, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale.

Il corpo dell’imprenditore palermitano, molto noto in città, è stato rinvenuto sabato pomeriggio dalla moglie e dalla figlia, Carolina di 21 anni, in una strada nei pressi della Circonvallazione di Palermo.

Sul corpo sono stati eseguiti anche degli esami tossicologici e dei tessuti. Particolare attenzione è stata puntata sulla fascetta stretta al collo. Da quanto trapela, la fascetta da elettricista era stata chiusa di lato, situazione compatibile con la chiusura da parte dello stesso Onorato.

Nella vicenda restano però diversi punti oscuri. Secondo la ricostruzione fatta finora dagli investigatori, le telecamere avrebbero ripreso l’auto dell’imprenditore che si ferma una prima volta davanti alla caserma abbandonata, va via e torna un quarto d’ora più tardi, per non spostarsi più. Perché Angelo Onorato si era allontanato? Ancora: a terra è stata trovata una fascetta bianca, dello stesso tipo che la vittima aveva stretta al collo. La portiera posteriore inoltre, secondo la testimonianza della moglie e della figlia, è stata trovata aperta. Lasciata dallo stesso Onorato, che teneva le fascette – usate anche in edilizia – nel sedile posteriore o perse da qualcuno che si è allontanato in tutta fretta? Le telecamere non riprendono nessuno. L’unico punto per andarsene senza essere visti è salire su un muro di due metri.

Fin dal primo momento, però, moglie e figlia hanno ripetuto: è stato ucciso. Alla moglie, nelle ultime settimane di vita Angelo Onorato aveva raccontato di essere molto preoccupato: “Ho paura, può essere che una persona voglia ammazzarmi”, senza specificare a chi facesse riferimento. Anche per questo la donna, nell’immediatezza della scoperta del cadavere dell’imprenditore, aveva parlato di omicidio. La tesi del delitto però, stando anche ai primissimi risultati dell’autopsia, non avrebbe trovato conferme né riscontri.

L’autopsia “potrebbe non essere risolutiva” per conoscere la causa di morte, aveva detto il medico legale Nuccia Albano, consulente della famiglia Onorato, arrivando all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Albano, che è assessore regionale alle Politiche sociali in Sicilia, spiega: “Io non ho visto il cadavere, dobbiamo vedere questo solco” sul collo. E aveva aggiunto: “Non possiamo dare alcuna diagnosi in questo momento, mancano alcuni elementi”.