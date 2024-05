La figlia di Onorato: “Mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato”. Il giallo della lettera all’amico avvocato

Palermo, 26 maggio 2024 – Il messaggio della figlia sui social, le indagini, il giallo della lettera all’amico avvocato. Proseguono le indagini e i messaggi di cordoglio dopo la morte di Angelo Onorato, architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato.

Le indagini della Scientifica sull'auto di Onorato

Il messaggio della figlia sui Social

"Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: Mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato. Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato. Vi dico che non è stato un suicidio ma in omicidio''.

A scriverlo, sui social come riporta l’agenzia di stampa Krons, su sfondo nero, è Carolina Onorato, la figlia ventenne di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto ieri pomeriggio da lei e dalla madre, l'eurodeputata Francesca Donato. L'uomo aveva una fascetta stretta al collo. Per gli investigatori non è chiaro se si sia ucciso o sia stato ucciso. "Che nessuno osi dire o anche solo pensare che mio padre si sia suicidato – prosegue la ragazza – Ringrazio davvero tutti per i messaggi di conforto perdonatemi se non rispondo".

Le indagini

Intanto sono proseguiti fino a tarda notte i rilievi della Polizia scientifica sull'auto di Angelo Onorato. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rimosso solo poco prima delle 23 e portato alla camera mortuaria del Policlinico. Con ogni probabilità domani verrà disposta l'autopsia sul suo corpo. Gli investigatori stanno cercando di fare luce su quanto accaduto ieri mattina nella bretella di viale Regione Siciliana.

Il giallo della lettera

Al momento nessuna pista è esclusa e gli investigatori stanno scavando nella vita privata e lavorativa dell'uomo. Sono molti gli interrogativi che non hanno una risposta. Moglie e figlia ieri sera sono state accompagnate presso la Squadra mobile di Palermo per essere sentite come testimoni. Anche un amico avvocato è stato ascoltato dagli inquirenti e sembra che l'imprenditore gli avrebbe dato una lettera nella quale si farebbe cenno a problemi economici.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa in una lettera Angelo Onorato avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all'avvocato “che conosce tutta la situazione”. Il legale, un tributarista, è stato sentito ieri dalla polizia. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo.

La coppia

Gli amici descrivono il loro come un grande amore. Lei, giovane avvocato, decide di lasciare le Marche per seguire quell’architetto fascinoso a Palermo. Dopo venticinque anni, e due figli, il loro legame appare inossidabile tanto che – racconta chi conosce bene Francesca Donato e Angelo Onorato –, non stanno mai più di un’ora senza parlarsi. "Vivevano in simbiosi", dice chi li frequentava. "Lui la metteva al corrente di tutti gli spostamenti".