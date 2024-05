Francesca Donato, eurodeputata no vax: il matrimonio con Onorato, i figli, la villa a Mondello

Palermo, 25 maggio 2025 – Cinquantacinque anni, anconetana d’origine e palermitana d’adozione. Francesca Donato è deputata del Parlamento europeo. Suo marito, l’imprenditore siciliano Angelo Onorato, è stato trovato morto oggi a Palermo, nella sua Land Rover. Aveva una fascetta stretta al collo. A trovarlo senza vita sarebbe stata proprio l’europarlamentare, uscita di casa per cercare con la figlia a cercare il coniuge che tardava per il pranzo. Ha rintracciato l’auto grazie alla localizzazione Gps.

Europarlamentare

Francesca Donato è eurodeputata dal 2019. Allora fu eletta con la Lega. Due anni dopo Donato lascia il Carroccio e il gruppo ‘Identità e Democrazia’, per lo “snaturamento del progetto iniziale”. Oggi è nel partito Democrazia Cristiana, rilanciato in Sicilia e in Italia dall’ex governatore siciliano Totò Cuffar o. A Strasburgo è nel gruppo dei non iscritti.

Il matrimonio, i figli, la villa a Mondello

Cresciuta a Venezia, ha studiato giurisprudenza a Modena, per poi trasferirsi per lavoro a Padova prima e poi a Palermo, dove ha esercitato la professione di avvocato civilista, specializzata nel ramo del diritto commerciale e gestione del credito. A Palermo l’eurodeputata vive dal 1999: si è trasferita dopo il matrimonio con Onorato, architetto e fino ad oggi titolare di due esercizi commerciali nel capoluogo siciliano. Francesca e Angelo vivevano insieme in una villa di Mondello, località turistica dell’hinterland, con i due figli, Salvatore e Carolina, di 25 e 21 anni.

La politica: no vax in Europa, la corsa a sindaco

In Sicilia decolla l’attività politica di Donato. Nel 2013 fonda il progetto ‘Eurexit’, critico nei confronti dell’Unione europea: a quell’anno risalgono le sue prime apparizioni in tv. Nel 2014 Francesca Donato si candida al Parlamento europeo con la Lega ma le 6mila preferenze non bastano a ottenere uno scranno a Strasburgo. Ci riprova 5 anni dopo, stavolta va bene: viene eletta nella circoscrizione Isole con 28.460 preferenze.

Donato è nota per le sue posizioni no vax e no green pass durante la pandemia Covid, che le sono valse diverse ospitate tv. E’ fra i sette parlamentari europei che ancora nell’ottobre scorso chiedevano, con una richiesta formale all’Ema (Agenzia europea per il farmaco), la sospensione immediata delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei vaccini anti-Covid Pfizer e Moderna.

Nel 2021 Donato lascia la Lega per fondare l'associazione politica Rinascita Repubblicana. Nel giugno dell’anno dopo si candida a sindaco di Palermo ma il 3,5% non le consente neanche di entrare in consiglio comunale. Un anno fa l'abbraccio con Totò Cuffaro.

Il futuro: assessora nella giunta Schifani?

A breve Francesca Donato non sarà più europarlamentare. Democrazia Cristiana, non ha trovato accordi con altri partiti, dunque non ha candidati per l’Europa alle elezioni dell’8 e 9 maggio. Potrebbe però entrare nella giunta di Renato Schifani se il presidente della Regione Sicilia, dopo il voto, procederà al rimpasto. Il suo nome è dato fra i papabili assessori.